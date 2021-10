Rainbow Billy : Critique de la malédiction du Léviathan – Rainbow Connection

Amitié Final Fantasy. Bonté Suikoden. Si vous voulez une description rapide de Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan, c’est un bon début. Bien qu’il soit classé comme un » 2.5D Adventure-Puzzle-Platformer » sur les marchés officiels, Rainbow Billy est un RPG à la base, grâce à sa mécanique de team building et à un système de » battle » digne de ces franchises tant vantées. Les éléments d’exploration et de plate-forme ajoutent un air d’aventure, mais ces moments ne sont pas aussi fluides en raison de problèmes techniques étranges. Les problèmes ne gâcheront cependant pas le jeu, car toute l’expérience est enveloppée dans une chaleur arc-en-ciel difficile à décrire. Il a une attitude constante de « verre à moitié plein », se jouant à travers un dialogue entre les personnages qui reflète de nombreuses situations du monde réel. Le message à lui seul rend le jeu intéressant.

Vous incarnez Rainbow Billy, un habitant du monde de l’imagination. Un énorme dragon aquatique appelé Léviathan jette une terrible malédiction sur la terre, la vidant de sa couleur, et Billy doit monter à bord de son remorqueur – nommé le Friend-Ship – et naviguer à travers plusieurs îles pour résoudre des énigmes, se faire de nouveaux amis, et restaurer les couleurs vibrantes du monde. Rodrigo, une créature sensible ressemblant à une canne à pêche qui aide Billy à parcourir le monde en se balançant, en planant et bien plus encore. L’objectif principal du jeu – et l’idée qui distingue Rainbow Billy – est son système de « bataille ». Vous verrez que des mots comme « bataille » et « affronter » sont entre guillemets tout au long de l’examen, et il y a une raison : il n’y a pas de « bataille » à mener. Au lieu de cela, Billy et les amis qu’ils recrutent tentent de restaurer la couleur de chaque créature en noir et blanc qu’ils « affrontent », et ils le font par le biais de dialogues et de mini-jeux simples.

Galerie

Voici comment cela fonctionne : vous choisirez parmi des amis recrutés et les placerez sur le champ de bataille dans des voies désignées, en attribuant l’une des trois formes colorées à chaque ami. Une fois que ces « lignes de bataille » sont formées, les mini-jeux commencent en fonction de la créature principale dans une voie. Certains impliquent un jeu de machine à sous où les étoiles arc-en-ciel doivent s’arrêter sur une ligne, d’autres nécessitent d’appuyer sur des boutons dans un certain ordre. Après avoir remporté un mini-jeu, les couleurs se rendent ensuite à « l’ennemi », remplissant toutes les formes vierges correspondantes au-dessus de leurs têtes. Les ennemis riposteront, épuisant le compteur de moral de Billy, et un compteur vide signifie un échec de la bataille qui doit être relancé. Remplissez toutes les formes, cependant, et le tour est joué ! Un nouvel ami est recruté.

Au fur et à mesure que le jeu progresse, les confrontations deviennent un peu plus complexes, qu’il s’agisse d’augmenter le nombre de couleurs à remplir, d’ajouter des mini-jeux plus compliqués à terminer ou d’ajouter des paramètres uniques pendant un combat. Un ennemi, par exemple, s’inquiète que les autres soient plus « parfaits » qu’ils ne le sont, donc chaque fois que vous terminez un mini-jeu sans erreur, ils annulent immédiatement toutes les couleurs. Les clés jetées dans le système de combat empêchent un mécanisme déjà unique de devenir périmé, donnant à chaque instance sa propre rotation et améliorant ainsi l’ensemble du jeu.

La créature qui s’inquiète de la façon dont les autres les voient parle en fait d’un principe fondamental de l’expérience Rainbow Billy. Chacune des 60 créatures que vous trouverez ressent une sorte d’anxiété, provoquant leur perte de couleur. Une créature ressemblant à un rongeur ne veut pas que les autres se concentrent sur leurs dents de devant géantes. Un autre reconnaît qu’ils grignotent trop, même si les collations sont saines. Un troisième est un boxeur champion qui accepte la fin de sa carrière et la nécessité de passer le relais.

Chacune de ces histoires semble réelle, enracinée dans des sentiments du monde réel qui sont absolument liés à la plupart des joueurs. Ces nouveaux amis racontent des histoires d’anxiété au sujet de l’identité, de difficultés à se faire des amis et d’intimidation, tous des problèmes très répandus dans le monde réel. Certes, vous ne vous reconnaissez peut-être pas dans les 60 d’entre eux, mais il y en a certainement un ou deux qui vous feront penser : « hein, j’ai déjà ressenti ça auparavant ». Le jeu poursuit ensuite en discutant des problèmes, en y travaillant et une fois la couleur restaurée, en reconnaissant le défaut personnel du personnage et en le dépassant. Ce sont des choses merveilleuses et inspirantes qui pourraient vraiment être utiles à certaines personnes, toutes trouvées dans une jolie aventure teintée d’arc-en-ciel.

Cette idée ne se limite pas non plus au système de combat, car chacun des 60 personnages peut augmenter en puissance – et gagner plus de couleurs à utiliser dans les confrontations – en répondant à leurs demandes. Les objets trouvés en parcourant le monde – allant d’un ours en peluche aux jeux vidéo en passant par les fournitures artistiques – sont demandés par les créatures, et donner à une créature l’objet qu’elle désire explore davantage les racines de leurs défauts. Leurs couleurs sont déjà restaurées, bien sûr, mais ils travaillent toujours sur ce qui leur a fait perdre leurs couleurs en premier lieu. Ceux-ci utilisent parfois des éléments similaires – beaucoup de ces animaux font référence à des traumatismes en milieu scolaire, par exemple – mais les situations qu’ils décrivent sont très basées sur l’expérience humaine.

Prenez Alpharoar, l’un des premiers amis que vous rencontrerez. Alpharoar est super protecteur envers son petit frère Bark, à tel point qu’il a également été expulsé de son école une fois pour avoir exagéré en défendant Bark contre un tyran et s’être battu. À travers son dialogue, il se rend compte qu’en faire trop aurait pu le séparer de la famille qu’il essaie de protéger, laissant ainsi son frère vulnérable aux intimidateurs en l’absence d’Alpharoar. Il comprend la nécessité d’atténuer les choses, ce qui lui permet de mieux comprendre pourquoi ce qu’il faisait est mal. Ce n’est qu’un exemple des 60 histoires qui vous seront racontées, et toutes sont aussi réconfortantes et aussi réelles que celle-ci.

Le passé de Billy qui sera exploré tout au long de l’aventure, culminant avec Billy traitant de front certains sujets difficiles. Comme les autres, cette histoire est racontée avec respect et réalisme, sans jamais trop s’éloigner du dessin animé malgré le dessin animé dans lequel elle se déroule.

Ces mini-histoires mettent toutes en place l’histoire globale de Billy lui-même, qui est lui-même aux prises avec un lourd traumatisme. En évitant les spoilers, il y a beaucoup de choses dans le passé de Billy qui seront explorées tout au long de l’aventure, culminant avec Billy traitant de front certains sujets difficiles. Comme les autres, cette histoire est racontée avec respect et réalisme, sans jamais trop s’éloigner du dessin animé malgré le dessin animé dans lequel elle se déroule. C’est une expérience remarquable qui laissera une impression durable sur beaucoup de gens.

En dehors de la « bataille », la boucle de jeu de base s’établit tôt : vous vous arrêtez à un quai dans le navire ami, faites un peu de plate-forme ou de résolution d’énigmes avant de rencontrer une créature, « confrontez » la créature pour restaurer sa couleur, et passer à l’île suivante. Certaines îles ont plus de gadgets que d’autres – d’avoir plusieurs créatures à affronter, d’avoir besoin de plusieurs visites pour terminer – mais sinon, c’est l’essentiel du jeu. C’est répétitif, mais vous ne sentez jamais cette répétition vous peser. Le jeu fait du bon travail en donnant à chaque île ses propres propriétés uniques et en leur donnant l’impression d’être des expériences individuelles.

Cela dit, traverser les îles a tendance à être frustrant. Billy a un gros problème avec les corniches et les falaises. Marchez trop près avant de sauter et Billy reste coincé, nécessitant quelques manœuvres pour se décoller et réessayer. Parfois, Billy s’accrochera à un bord lors d’un saut, les envoyant dans l’eau plutôt que dans les airs. Quelques dispositions d’îles créent également une certaine confusion pendant la traversée, mettant un obstacle plus loin qu’il n’y paraît et provoquant des chutes involontaires d’un rebord. Heureusement, il n’y a pas de « vies » dans Rainbow Billy, ce qui signifie qu’il n’y a pas de répercussions pour une approche de plate-forme par essais et erreurs. Si au début vous ne réussissez pas, vous pouvez essayer et réessayer.

Cette absence de conséquences s’applique également aux puzzles, qui sont de simples casse-têtes consistant à pousser des boules de neige ou à viser des faisceaux lumineux. Parfois, une simple pression sur un bouton suffit pour terminer un puzzle, en vous assurant que l’élément que vous poussez se dirige dans la bonne direction. Vous pouvez considérer que la plupart de ces énigmes sont trop simples – quelques-uns peuvent être résolus en appuyant sur les commutateurs dans un ordre naturel avec peu de réflexion – mais honnêtement, c’est tout le problème. Rainbow Billy est présenté, entre autres, comme une expérience hautement accessible. Le jeu ne vous met aucune pression pour réussir votre premier, deuxième ou même troisième essai à un puzzle, sachant que vous pouvez simplement appuyer sur un interrupteur et recommencer. Ce manque de pression est libérateur dans un sens, vous permettant d’expérimenter sans avoir à vous soucier de quoi que ce soit.

Galerie

Au fur et à mesure que le monde s’étend, les capacités du navire ami le seront également, grâce au principal objet de collection du jeu : les pensées. Ces minuscules créatures grises parsèment le monde, et les collectionner vous permet d’améliorer le vaisseau en discutant avec l’ordinateur à l’intérieur. Certaines mises à niveau n’ajoutent pas grand-chose – hourra pour les filtres du mode photo ? – mais des choses comme avoir plus de tours de « bataille » ou plus de créatures parmi lesquelles choisir pendant un tour sont cruciales pour la victoire plus tard dans le jeu. La meilleure partie des pensées sont les petits morceaux de personnalité qui leur sont donnés dans le menu du jeu ; chacun ayant un petit message comme « un hot-dog est-il un sandwich » ou « Si cela s’appelle une cascade, cela signifie-t-il que son contraire est une luciole ? » Ces blagues idiotes, tout comme le reste du jeu, vous feront sourire.

Honnêtement, la meilleure façon de résumer Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan a été interprété par Cyndi Lauper il y a 35 ans. Il s’agit d’un jeu pour montrer ses « vraies couleurs » au monde, en enseignant qu’être soi-même est la meilleure façon d’aborder tous les aspects de la vie. Ses messages d’amour, d’amitié et de découverte de soi sont inspirants, le genre de positivité à la Ted Lasso dont le monde pourrait beaucoup plus utiliser en ce moment. Le package délivrant le message n’impressionne pas toujours, en particulier avec sa plate-forme, mais le système de combat unique et l’exploration enrichissante prennent le relais.

Rainbow Billy : The Curse of the Leviathan est l’équivalent du jeu de rôle d’un câlin chaleureux d’un bon ami, et parfois tout ce dont vous avez besoin est d’amour.