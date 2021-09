Rainbow Billy: The Curse Of The Leviathan apporte bientôt des vibrations RPG saines

Skybound Games et Manavoid Entertainment ont annoncé que Rainbow Billy : La Malédiction du Léviathan, un RPG familial, sera bientôt lancé sur Switch.

Le jeu sortira sur d’autres plateformes le mois prochain, et bien que les propriétaires de Switch devront être un peu plus patients, il semble que cela pourrait valoir la peine d’attendre. Rainbow Billy est décrit comme un jeu de plateforme d’aventure 2.5D “sain” et “accessible” qui – à en juger par la nouvelle bande-annonce ci-dessus – est livré avec des vibrations colorées et confortables.

Il combine en fait cette plate-forme d’aventure avec un éventail de styles de jeu ; Des éléments de RPG, de puzzle et de collecte de créatures peuvent tous être trouvés dans le jeu, alors que Billy explore le monde de l’imagination pour se faire des amis et redonner de la couleur au monde. Si vous êtes à la recherche d’un jeu sur l’extrémité la plus paisible de l’échelle, cela pourrait s’avérer être une option parfaite :

Rainbow Billy est une histoire universelle de passage à l’âge adulte sur la gestion du changement dans le monde et l’acceptation de nous-mêmes et des autres autour de nous. Après que le maléfique Léviathan ait banni la couleur et la joie du monde de l’imagination, laissant ses habitants anxieux, c’est à Billy de faire les choses correctement. Armé d’empathie, d’une canne à pêche parlante nommée Rodrigo et de leur fidèle bateau Friend-Ship, Billy doit restaurer le monde de l’imagination et libérer ses créatures au bon cœur.

Les rencontres dans Rainbow Billy sont totalement non-violentes. Au lieu de se battre, Billy et leurs compagnons doivent établir la confiance pour résoudre avec succès l’engagement ! De nombreuses créatures ont des astuces pour vous ralentir, mais parfois il suffit d’un peu d’empathie et d’un nouveau point de vue pour parvenir à une compréhension.

Est-ce que ça a l’air d’être ton genre de truc ? Faites-nous savoir si vous garderez un œil sur une date de sortie de Switch avec un commentaire ci-dessous.