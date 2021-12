Rainbow Children’s Medicare classe des papiers; les yeux sur Rs 2 000-c via IPO

Selon des sources du marché, la taille de l’introduction en bourse devrait être supérieure à Rs 2 000 crore

La chaîne d’hôpitaux pédiatriques multi-spécialités Rainbow Children’s Medicare Ltd a déposé des documents préliminaires auprès du régulateur des marchés des capitaux Sebi pour lever plus de 2 000 crores de roupies grâce à une offre publique initiale (IPO). L’émission publique comprend une nouvelle émission d’actions totalisant jusqu’à Rs 280 crore et une offre de vente d’un maximum de 2,4 crore d’actions par les actionnaires vendeurs, selon le projet de prospectus de hareng rouge (DRHP).

L’offre comprend également une réservation pour souscription par les salariés éligibles. Selon des sources du marché, la taille de l’introduction en bourse devrait être supérieure à 2 000 crores de roupies. La société propose d’utiliser le produit net de la nouvelle émission pour le remboursement anticipé des obligations non convertibles (NCD) émises par la société, en totalité ; les dépenses d’investissement pour la création de nouveaux hôpitaux et l’achat d’équipement médical pour ces nouveaux hôpitaux ; et aux fins générales de l’entreprise.

Rainbow, soutenu par l’institution de financement du développement basée au Royaume-Uni, CDC Group plc, a créé son premier hôpital spécialisé pédiatrique de 50 lits en 1999 à Hyderabad. Depuis, elle a établi sa réputation de leader des services pédiatriques multi-spécialités, avec une solide expertise clinique dans la gestion des maladies complexes. Au 30 septembre 2021, Rainbow exploitait 14 hôpitaux et trois cliniques dans six villes indiennes, avec une capacité totale de 1 500 lits.

Ses spécialités de base sont la pédiatrie, qui comprend les soins intensifs néonatals et pédiatriques, les services pédiatriques multispécialités, les soins quaternaires pédiatriques (y compris les transplantations d’organes multiples) ; et l’obstétrique et la gynécologie, qui comprend les soins obstétricaux normaux et complexes, les soins fœtaux multidisciplinaires, la génétique périnatale et les soins de fertilité.

Kotak Mahindra Capital Company, JP Morgan India et IIFL Securities sont les principaux responsables de l’émission. Il est proposé que les actions de participation soient cotées à la BSE et à la NSE.

