Rainbow Refuel Rock Radio avec son septième album

Ritchie Blackmore et le arc-en-ciel line-up de 1983 était de retour sur la liste des best-sellers en Amérique le 1er octobre. Leur septième album Bent Out Of Shape, produit par Roger Glover, est entré dans le palmarès Billboard 200. Il a fait ses débuts alimenté par l’élan d’un grand succès radio rock américain avec le premier single “Street Of Dreams”, écrit par Blackmore et le chanteur Joe Lynn Turner.

Bent Out Of Shape avait été classé deux semaines plus tôt au Royaume-Uni, entrant et culminant à la 11e place, et est devenu l’un des dix meilleurs albums du bastion scandinave du groupe, à la sixième place en Suède et en Norvège. Aux États-Unis, ce graphique du 1er octobre a vu l’album faire sa première apparition à un modeste n ° 181, bien qu’il soit intéressant de noter qu’à cette époque, les disques faisaient rarement leurs débuts dans les charts aux États-Unis et la première nouvelle entrée sur le graphique de cette semaine. était Quoi de neuf de Linda Ronstadt au n ° 93. La police a régné sur le perchoir avec le Album de synchronicité, et Bent Out Of Shape ont ensuite atteint la 34e place, en 21 semaines.

Les deux singles britanniques de l’album, “Street Of Dreams” et “Can’t Let You Go” (ce dernier accompagné d’une version live de “All Night Long” de Rainbow en 1980), ont tous deux atteint un sommet en dehors du Top 40. Bent Out Of Shape était à la fin commerciale de l’œuvre de Ritchie Blackmore, mais comme il l’a dit à Stuart Grundy et John Tobler dans leur livre de 1983 The Guitar Greats, cela n’a jamais été sa motivation. “Je resterai aussi têtu que je l’ai toujours été”, a déclaré le guitariste, “et avec suffisamment de temps et de patience, je pourrais sortir quelque chose de valable quelque part le long de la ligne.

Écoutez le meilleur de Rainbow sur Apple Music et Spotify.

“J’ai l’ambition d’une limace, et je ne suis pas intéressé par les objectifs d’aucune sorte, et c’est pourquoi je ne traîne pas aux bons endroits et ne parle pas aux bonnes personnes et ne fais pas les bonnes choses, probablement”, Blackmore continua. « La seule façon dont je peux faire certaines choses qui semblent être justes, c’est parce que je sens que c’est en moi – j’aime jouer de la guitare, mais je n’aime pas être impliqué dans tout ce qui va avec l’entreprise. »

Achetez ou diffusez Bent Out Of Shape.