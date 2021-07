“Rainbow Royale” de Fortnite célèbre la communauté LGBTQ + avec de la musique et des arcs-en-ciel

in

Le mois de la fierté est peut-être terminé, mais la fierté (en minuscules) dure toute l’année – et cela inclut les jeux vidéo. Fortnite a ajouté un nouvel événement appelé Rainbow Royale au jeu, célébrant la diversité, la communauté et ses nombreux joueurs LGBTQ+ avec des objets arc-en-ciel, de nouvelles chansons d’artistes LGBTQ+ et des drapeaux de fierté massifs.

Les articles arc-en-ciel comprennent :

Quatre nouveaux sprays arc-en-ciel (lama, cœur, grenade boule disco et étoile) Un wrap “Sunshine & Rainbows” L’emote “Take a’Bow”

Il existe également un nouvel accessoire de drapeau arc-en-ciel dans Fortnite Creative.

Il y aura également de la nouvelle musique dans Battle Royale, empruntée à la liste de lecture Love ISLV de Rocket League le mois dernier, et célébrant spécifiquement les musiciens LGBTQ+ :

J’adore Izlv Radio

BOÎTE À BATTEMENT

Big Freedia – Platine Lil Nas X – Montero

RADIO SOUTERRAIN

Roi Princesse – Pain Troye Sivan – STUD Ben Platt – Imagine

JEU DE PUISSANCE

Daya – Bad Girl Hayley Kiyoko – J’ai trouvé mes amis Kim Petras – Malibu

L’événement Rainbow Royale se déroule du 20 juillet au 27 juillet à 20 h HE (28 juillet à 1 h BST).