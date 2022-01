Rainbow Six Extraction arrive sur Xbox Game Pass Day One

Capture d’écran : Ubisoft

La première version majeure d’Ubisoft de l’année, Rainbow Six Extraction, est lancée sur Xbox Game Pass, a annoncé Microsoft dans un article de blog aujourd’hui. Il sera disponible à partir du 20 janvier et enverra sans aucun doute un grand nombre de joueurs au jeu de tir coopératif multijoueur.

Rainbow Six Extraction, révélé pour la première fois sous le nom de Rainbow Six Quarantine lors de la conférence de presse E3 d’Ubisoft en 2019, a officiellement changé de titre en juin dernier parce que, eh bien… vous savez. Initialement prévu pour une sortie en septembre 2021, Ubisoft a retardé le jeu à 2022 en partie parce que, eh bien… vous savez.

Contrairement au tarif précédent de Rainbow Six, qui était généralement ancré dans la réalité, ou du moins le réalisme, Rainbow Six Extraction jette les joueurs contre des ennemis extraterrestres. Des escouades de trois joueurs s’associent pour tirer sur des vagues d’ennemis, révélatrices de la renaissance actuelle de Left 4 Dead – une Left 4 Deadaissance, si vous voulez – qui balaie l’industrie des jeux. La tendance a aidé à développer la bibliothèque de la bibliothèque de jeux à la demande de Microsoft, stimulée par des jeux comme Back 4 Blood (actuellement sur Xbox Game Pass), Aliens: Fireteam Elite (actuellement sur Game Pass), The Anacrusis (sur Game Pass plus tard ce mois-ci) et Redfall l’été prochain (qui sera lancé jour et date sur Game Pass).

Lire la suite: Tout est parti 4 morts maintenant

Le lancement de jeux multijoueurs sur Xbox Game Pass s’est avéré judicieux dans le passé. L’année dernière, Outriders, un jeu de tir coopératif à trois joueurs développé par People Can Fly, a été lancé le premier jour sur Xbox Game Pass. En deux semaines, il est devenu le deuxième jeu le plus populaire du service. Grâce en grande partie au buzz, Outriders a finalement dépassé 3,5 millions de joueurs sur toutes les plateformes au cours de son premier mois. Le président de Square Enix a noté que, malgré le lancement d’un service d’abonnement, les ventes numériques du jeu étaient relativement élevées. Il n’est pas difficile d’imaginer une vague similaire de joueurs pour Rainbow Six Extraction plus tard ce mois-ci.

G/O Media peut toucher une commission

Avant une annonce officielle, Microsoft a taquiné les nouvelles d’aujourd’hui via son compte Twitter Xbox Game Pass au terminal effronté :

Ce n’est pas la seule annonce d’Ubisoft et de Microsoft aujourd’hui. À partir du 20 janvier, le prédécesseur immédiat de Rainbow Six Extraction, Rainbow Six Siege, sera disponible sur Xbox Game Pass, mais uniquement pour ceux qui s’abonnent au PC ou aux niveaux Ultimate légèrement plus chers.

De plus, Ubisoft +, un service de jeux à la demande qui offre un accès à de nouveaux jeux Ubisoft, arrivera sur Xbox à un moment donné « dans le futur ». (À ce jour, il s’agit d’un service uniquement sur PC.) Dans un tweet, Ubisoft a déclaré que le service serait initialement disponible au coup par coup, sans abonnement au Game Pass, mais a déclaré que « d’autres nouvelles » étaient en route.

Lorsqu’ils ont été contactés pour commenter, les représentants d’Ubisoft n’ont rien eu à ajouter dans l’immédiat.

L’année dernière, Microsoft a ajouté EA Play, un service de jeux à la demande qui offre un accès à des jeux EA nouveaux et renommés, à Game Pass, mais n’a pas intégré sa disponibilité dans le niveau d’abonnement de base.