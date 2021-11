Rainbow Six Extraction devrait sortir en janvier

Ubisoft a révélé aujourd’hui que la date de sortie de Extraction Rainbow Six de Tom Clancy aura lieu le 20 janvier et comportera un système d’essai croisé Buddy Pass.

Un spin-off du populaire jeu de service en direct Rainbow Six Siege, Extraction présente une menace extraterrestre connue sous le nom d’Archæans que les joueurs devront faire équipe et éliminer. Le jeu prend en charge jusqu’à trois équipes de joueurs et propose des armes et des opérateurs familiers de Siege.

Le système d’essai Buddy Pass permet à des amis d’essayer le jeu pendant deux semaines. Chaque copie du jeu est livrée avec deux jetons Buddy Pass, chacun pouvant être utilisé pour inviter des amis à jouer avec eux pendant une durée limitée. Tous les progrès réalisés par ces amis dans le jeu seront transférés s’ils achètent le jeu complet.

L’extraction mettra en vedette 18 opérateurs différents, chacun avec un système de nivellement personnalisé qui débloquera de nombreuses choses différentes, y compris de nouveaux opérateurs. Et comme son grand frère, le jeu sera traité comme un jeu de service en direct avec des mises à jour régulières.

Pour la part de Siege, il a déjà promu l’extraction dans le jeu dans le cadre d’un événement limité à événements limités. Il continue d’avancer, avec High Calibre, sa quatrième et dernière saison de l’année 6, lancée avec un nouvel opérateur. Bien sûr, nous ne pouvons pas oublier qu’Ubisoft est actuellement toujours impliqué dans un nuage d’allégations d’abus contre lesquelles ils sont accusés de continuer à ne rien faire.

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction sortira le 20 janvier sur PS5, PS4, PC, Xbox One, Xbox Series X/S et Stadia.