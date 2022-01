Rainbow Six Extraction sortira le premier jour sur Game Pass

Extraction Rainbow Six est sorti le 20 janvier et la nouvelle du jeu à venir pour le premier jour du Game Pass a été annoncée aujourd’hui.

Venant également sur les consoles PlayStation, ceux avec Xbox Game Pass, PC Game Pass et Xbox Game Pass Ultimate pourront y jouer pour nada sur Xbox One, Xbox Series X/S et PC.

Le FPS tactique propose une expérience de coopération PvE qui peut être jouée seul ou en escouades de trois joueurs maximum pour affronter diverses incursions.

Il a également été annoncé que Rainbow Six Siege arriverait également sur PC Game Pass le 20 janvier. Avec Rainbow Six Siege déjà disponible pour les membres Xbox Game Pass Ultimate sur console et cloud, les joueurs PC auront la possibilité de parfaire leurs compétences de tir en attendant la sortie de Rainbow Six Extraction. Et les joueurs qui jouent à la fois à Siege et à Extraction peuvent débloquer des équipements qui seront inclus dans le United Front Bundle.

Et si cela ne suffisait pas, Ubisoft a également annoncé aujourd’hui son intention d’apporter Ubisoft+ sur les plateformes Xbox à l’avenir.

Rainbow Six Extraction est disponible en pré-commande dès maintenant.