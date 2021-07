Rainbow Six Siege était presque mort, puis Ubisoft a décidé de le transformer en Esports

Le jeu vidéo n’a jamais consisté à créer des tournois de plusieurs millions, du moins pas dans l’esprit des développeurs.

Puis l’esport est arrivé – en commençant petit, le phénomène de l’esport s’est propagé aux quatre coins de la planète, et aujourd’hui, c’est le modus operandi pour de nombreux jeux là-bas. Vous ne participez peut-être pas nécessairement à l’esport, mais un jeu, semble-t-il, a plus de chances de prospérer si les éditeurs et les développeurs allouent des ressources pour le rendre compétitif.

Pour Rainbow, la carte esports a été ce qui a sauvé la partie. Rainbow Six Siege est l’une des franchises les plus réussies d’Ubisoft. Pourtant, le jeu faiblit jusqu’en 2018. Puis Ubisoft a décidé d’intensifier son jeu. Non, le développeur n’a pas publié de promotions spéciales, mais si vous étiez intéressé par certaines de toute façon, nous vous conseillons de consulter ces offres spéciales de bonus de casino sans dépôt.

Ce qu’Ubisoft a fait était en fait beaucoup plus intelligent, mais cela nécessitait toujours l’engagement incontestable de l’entreprise. La société a établi une feuille de route détaillée pour transformer Ubisoft d’un jeu de tir à la première personne occasionnel en un titre hautement compétitif pouvant être joué dans un format de tournoi, les finales annuelles rapportant 1 million de dollars aux meilleures équipes du monde.

Rainbow Siege Road Retour au sommet : de 2015 à 2018

Lorsque Rainbow Six Siege est arrivé, il n’était pas présenté comme un jeu compétitif malgré les nombreuses similitudes qu’il avait avec Counter-Strike : Global Offensive, un jeu qui définit clairement l’esport dans le monde d’aujourd’hui. Pourtant, Rainbow a rapidement rassemblé un solide public, et même si les joueurs allaient et venaient, Ubisoft a vu du potentiel.

Cette période initiale de transition vers 2018 a été plutôt chargée pour l’entreprise, car le développeur se concentrait sur l’amélioration du gameplay, la résolution des problèmes et la suppression des bugs du jeu. Ce n’était pas un processus facile, mais ce fut un processus qui s’est avéré très gratifiant car le jeu a suscité des réactions positives de la part de sa communauté.

Ensuite, Ubisoft a dû se demander : voulons-nous que Rainbow Six Siege continue de croître, ou voulons-nous le mettre de côté et interrompre progressivement le support ? De nombreux jeux ont connu un sort similaire, mais Ubisoft n’est pas du genre à renoncer à une adresse IP d’origine.

C’est pourquoi en 2018, la grande nouvelle est arrivée, et le développeur a confirmé qu’il lancerait le Rainbow Six Siege Invitational, un événement compétitif mondial de grande envergure qui comportait 1 million de dollars de prix et façonnerait considérablement la fortune du jeu et de ses fans .

Ubisoft tire parti de son poids pour transformer Rainbow en un esport

Le changement n’était pas seulement un changement de perception de la façon dont Ubisoft a décidé de traiter son jeu à l’avenir. C’était beaucoup plus profond, et c’était lié à l’utilisation intelligente des ressources disponibles. L’entreprise a immédiatement décidé de mobiliser plus de ressources et a doublé l’équipe du jeu, amenant 40 à 50 esports pour l’aider.

Mais verser plus de ressources dans le jeu n’a pas prouvé grand-chose. Un test bien plus important pour le jeu serait de savoir comment les fans réagiraient au premier événement compétitif. Avec une grosse cagnotte en jeu, il suffirait de jeter de l’argent dans le jeu.

Ainsi, l’équipe d’Ubisoft a craqué et, à la fin de 2018, SI, les fans étaient tous unanimes – la société a fait un travail brillant en produisant certaines des séries les plus fascinantes de l’histoire de Rainbow Six Siege. Ubisoft a rapidement reconquis ses fans et attiré de nouvelles générations de joueurs.

Mais plus important encore, cela a donné à Rainbow Six Siege un nouveau souffle et en a fait un titre compétitif viable dans le monde du jeu d’aujourd’hui.

Image via : Ubisoft