Rainbow Six Siege: la bande-annonce de haut calibre présente le nouvel opérateur Thorn, une révélation complète à venir le 8 novembre

Le développeur Ubisoft Montréal a dévoilé Rainbow Six Siege: Operation High Caliber via une nouvelle bande-annonce. La bande-annonce présente le nouvel opérateur de la saison à venir : Brianna « Thorn » Skehan, une défenseure. Une révélation complète de l’opération High Caliber est prévue pour le 8 novembre à 10 h 30 PT / 13 h 30 HE.

Les détails officiels sur Thorn n’ont pas encore été publiés, mais nous avons un bon aperçu de son gadget unique dans sa bande-annonce. Dans la bande-annonce, nous voyons Thorn utiliser un gadget jetable, apparemment activé par la proximité, qui peut coller aux surfaces. Lorsqu’il est inerte, le gadget est bleu, mais une fois que les attaquants se sont rapprochés de lui, l’appareil clignote en rouge et après un bref délai, il explose en plusieurs éclats d’obus en forme de pentagone.

D’après la bande-annonce, Thorn ressemble beaucoup à une version plus agressive de Kapkan. Au lieu de placer des accusations exclusivement sur les points d’entrée et de rester à l’affût, la bande-annonce fait d’elle une défenseuse plus mobile qui parcourt la carte et incite les attaquants à devenir la victime de son gadget unique dans des embuscades soigneusement construites.

Dans un article de blog Ubisoft axé sur les traditions, l’opérateur Sledge dit, en ce qui concerne le gadget de Thorn, « Le territoire est une façon de le dire – marcher dans sa zone d’avertissement est comme un cactus vous disant gentiment que vous êtes sur le point de marcher dessus il pieds nus. »

Bien que la talentueuse équipe de développeurs d’Ubisoft continue de diffuser du contenu pour des jeux comme Siege, la haute direction n’a pas répondu aux demandes des employés de répondre aux allégations d’abus et de harcèlement dans l’entreprise. Les employés actuels et anciens affiliés à ABetterUbisoft, un groupe exigeant un changement permanent dans les nombreux studios de l’entreprise, ont récemment publié une pétition demandant leur soutien. La pétition a été publiée après 100 jours sans réponse de la direction d’Ubisoft concernant une lettre signée par 1 000 employés d’Ubisoft qui soutenaient à la fois le débrayage du personnel d’Activision Blizzard et demandaient à la direction d’Ubisoft de répondre aux allégations de harcèlement et d’abus en cours des employés d’Ubisoft, passés et présents.

