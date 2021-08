Rainbow Six Siege obtient un événement à durée limitée sur le thème de l’extraction

Par Sherif Saed

Si vous êtes déçu par le récent retard de Rainbow Six Extraction, vous pourriez être intéressé par ce mode de siège à durée limitée.

Ubisoft a annoncé un nouvel événement à durée limitée pour Rainbow Six Siege. Débutant aujourd’hui et disponible jusqu’au 24 août, l’événement est surnommé Confinement, et il s’inspire de la coopération axée Extraction Rainbow Six, qui a récemment été repoussé à 2022.

Comme c’est généralement le cas avec les événements de siège, le confinement introduit un nouveau mode de jeu PvP disponible uniquement pour la durée de l’événement. Appelé Nest Destruction, le nouveau mode se déroule sur une version modifiée de la carte Consulat du jeu, désormais envahie par le Parasite Chimera au cœur de l’histoire d’Extraction.

Bien que Extraction soit un jeu PvE, Nest Destruction se déroulera comme un match PvP de siège standard, avec une équipe attaquant et une autre défendant. Il y a une justification de tradition fragile pour cette configuration; Les Protéens, l’un des types d’ennemis d’Extraction, ont pris la forme de défenseurs de siège, et ils tenteront d’empêcher les attaquants de détruire le nid.

Il y a cependant une tournure intéressante: les défenseurs ne seront limités qu’aux attaques de mêlée, tandis que les attaquants apparaîtront avec leurs chargements standard. Pour compenser, les défenseurs voient leur vitesse et leurs PV augmentés, et ils pourront même utiliser certaines capacités de mêlée, comme le coup de poing d’Aruni et le Ramah Dash d’Oryx.

Coïncidant avec le confinement est un autre week-end gratuit pour Rainbow Six Siege. Il se déroule du 13 au 15 août sur toutes les plateformes. Pendant cette période, la progression des points de passe de combat sera doublée.

