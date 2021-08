Rainbow Six Siege Operation Crystal Guard révélé – nouvel opérateur, modifications de la carte et plus

Protégez-vous avec le nouvel opérateur Osa – et un peu plus d’informations sur tout le reste dans cette mise à jour.

Rainbow Six Siege a toujours fait partie de ma “rotation Esports”, comme j’aimerais l’appeler. Il se trouve fièrement aux côtés d’autres favoris comme Valorant, CS: GO, League of Legends et Apex Legends. C’est une grosse concurrence – mais j’ai une nouvelle raison de revenir au jeu sous la forme d’Opération Crystal Guard, la dernière mise à jour.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

R6S n’est pas mon jeu principal pour le moment, mais le jeu est resté cohérent avec ses mises à jour – ce qui signifie que chaque fois que je décide d’y revenir, il y a presque toujours quelque chose de nouveau et d’excitant avec lequel jouer. Dans la vidéo que vous pouvez regarder ci-dessus, je plonge en profondeur dans le contenu de la nouvelle mise à jour de l’opération Crystal Guard, qui est dirigée par le nouvel opérateur Osa.

La vidéo explique Osa et comment ils jouent en profondeur, et couvre des choses comme les mises à jour de carte, les mises à jour d’équilibre pour les opérateurs comme Twitch, IQ, Fuse et Mute, ainsi que d’autres nouvelles fonctionnalités à venir dans le jeu.

Siege a parcouru un long chemin – Operation Crystal Guard est la saison 3 de sa sixième année. Bien qu’Osa ne soit peut-être pas mon opérateur préféré introduit dans le jeu – il y a beaucoup de concurrence, après tout – je suis enthousiasmé par le reste des fonctionnalités et les améliorations de la qualité de vie à venir.

Êtes-vous enthousiasmé par la nouvelle saison? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.