Rainmaker Games annonce que son jeton natif $ RAIN parie sur la plateforme Rainmaker

$ RAIN est le jeton derrière Rainmaker Games, une plateforme dédiée à aider les utilisateurs du monde entier à participer à des jeux pour gagner de l’argent de la manière la plus fluide possible. Il y a actuellement 25 millions de jetons pluie en réserve. Ces jetons sont ceux qui ne se sont pas vendus lors du lancement équitable des jetons du projet qui a eu lieu via Copper Launch le mois dernier.

Cette réserve est la façon dont les utilisateurs seront payés pour mettre leurs jetons et soutenir le projet. Mais ce n’est pas parce que ça commence avec 25 millions de jetons que ça va rester comme ça. Le projet pourrait augmenter le nombre de jetons $ RAIN disponibles et les pools de mises au fur et à mesure que les jetons commencent à être achetés et débloqués via le pool d’incitation communautaire.

Rainmaker Games permettra aux joueurs de gagner beaucoup plus facilement des revenus tout en jouant et en interagissant les uns avec les autres, et avec les paris désormais en direct, cela récompensera même ceux qui ne jouent pas mais qui sont clairement dédiés au soutien de la plate-forme.

Il est temps d’en savoir plus sur le jeton $ RAIN, comment miser des jetons $ RAIN et quel est le paiement potentiel pour les utilisateurs.

Les deux options de staking qui mettent le plus de $ RAIN dans les portefeuilles des utilisateurs

Rainmaker Games offre aux utilisateurs deux manières simples de parier des jetons $ RAIN : le pari unilatéral et le pari sur le pool de liquidité (LP).

Gagner $ RAIN avec le Staking d’un seul côté

Dans les paris simples, les utilisateurs déposent simplement $ RAIN directement dans le pool de paris et obtiennent des récompenses. Le groupe paie 20% du total des récompenses quotidiennes fournies par la réservation du pari. Les utilisateurs n’ont rien d’autre à faire pour obtenir ces 20 %.

L’autre option est de parier via des pools de liquidités.

Jetons LP Staking $ RAIN

Rainmaker Games utilise Uniswap V2 pour ses fonds de liquidité. Les utilisateurs peuvent déposer des jetons LP RAIN-ETH Uniswap après avoir ajouté des liquidités à l’échange. Toute personne utilisant une version différente d’Uniswap (V1 ou V3) ne recevra pas de récompenses de pari, alors assurez-vous d’utiliser la V2. Ce groupe reçoit 80 % des récompenses de pari payées par le pool d’incitation communautaire.

Pariez des bonus pour gagner encore plus de $ RAIN

L’initiative de participation aux jeux Rainmaker offre aux utilisateurs une structure de bonus linéaire qui multiplie le montant des récompenses de jetons pour les participants qui verrouillent leurs jetons pendant une période de temps spécifiée. Plus il y a de jetons misés, plus le bonus est important.

Voici un aperçu de la formule de récompense bonus :

1 (poids standard) + Le nombre de semaines bloquées / 52 semaines = La proportion de temps mort utilisé

Voici un aperçu rapide des résultats que les bonus peuvent générer pour les utilisateurs :

Pas de bonus : le parieur ne veut pas verrouiller ses jetons

Lier 25x : le parieur bloque ses jetons pour une durée de 13 semaines

5x bonus – Le parieur bloque ses jetons pour une durée de 26 semaines

Bonus 75x – Le parieur bloque ses jetons pour une durée de 37 semaines

2x bonus – Le parieur bloque ses jetons pour une durée de 52 semaines

Instructions pour parier $ RAIN

La première étape pour parier $ RAIN consiste simplement à se connecter au portail d’implantation du projet. Les utilisateurs connectent ensuite leur portefeuille MetaMask en cliquant sur le bouton Connecter dans le coin droit de la page. La prise en charge d’autres portefeuilles sera bientôt disponible.

L’étape suivante consiste à sélectionner le groupe de paris souhaité (assurez-vous que vous utilisez Uniswap V2). Avant de cliquer sur le bouton Implanter, les utilisateurs peuvent consulter les détails spécifiques du groupe sélectionné. En cliquant sur le bouton Implanter, on accède à un autre écran où l’utilisateur peut choisir des options flexibles ou bloquées pour son repositionnement. Bloquer signifie gagner de plus grandes récompenses en échange de l’abandon de la flexibilité.

Le blog Rainmaker Games propose un guide étape par étape plus détaillé sur le jeu.

Vous êtes sur le point de verser $ RAIN dans le monde des jeux cryptographiques. Les joueurs et les parties prenantes peuvent rejoindre la révolution en pariant des jetons ou en suivant la communauté RAIN sur Telegram ou sur le site Web du projet.