Rainmaker lance une plate-forme de jeu fantastique de crypto-monnaie

Rainmaker est basé sur la vision fondamentale de démocratiser les connaissances pour les personnes intéressées à apprendre les nuances de cette avenue d’investissement de manière amusante.

L’année dernière, l’Inde est devenue le deuxième plus grand marché de crypto-monnaie au monde par adoption. En capitalisant sur cela, Rainmaker a lancé une plate-forme de jeu fantastique de crypto-monnaie pour offrir aux passionnés de crypto et aux curieux de crypto de l’Inde une toute nouvelle expérience de trading unique. « Alors que l’amour de l’Inde pour le trading de crypto-monnaie a dépassé celui des États-Unis et de la Chine, les connaissances sur la façon de maximiser son investissement dans le trading de crypto sont encore limitées. Avec Rainmaker, ce ne sont pas seulement les lettrés en crypto que nous espérons attirer, mais aussi ceux qui ne sont pas sûrs mais qui sont curieux de crypto, que nous espérons armer avec les connaissances nécessaires pour devenir en toute confiance un véritable commerçant de crypto. Harsh Himmatsingka, fondateur et PDG de Rainmaker, a déclaré.

Basée sur la vision fondamentale de démocratiser les connaissances pour les personnes intéressées à apprendre les nuances de cette avenue d’investissement de manière amusante, la plate-forme offre une expérience quasi réelle en gamifiant les transactions et en invitant les joueurs à acquérir des compétences analytiques en gestion de portefeuille crypto. La plate-forme offre également une expérience similaire en matière de négociation d’actions, reproduisant celle des bourses réelles en Inde. Connecté à un véritable échange mondial de crypto-monnaie, l’échange de Rainmaker utilise des données et des références d’événements en direct se déroulant dans le monde entier. Les joueurs peuvent en toute sécurité faire des échanges dans un environnement de jeu fantastique. Ils peuvent choisir parmi plus de 20 types de formats de concours payants et gratuits disponibles sur la plateforme. Il offre la possibilité de quitter quand ils le souhaitent, leur permettant un contrôle total dans le jeu pour arrêter la comptabilisation des pertes/bénéfices.

Pour Himmatsingka, l’Inde connaît une plus grande participation d’un plus grand nombre d’individus avec de jeunes professionnels rejoignant rapidement la mêlée. Beaucoup d’entre eux proviennent de villes de niveau II et III, ce qui est encourageant et un indicateur fort d’un état d’esprit croissant en matière d’investissement et de bénéfices. “Avec Rainmaker, nous espérons alimenter davantage cette trajectoire et pour les nombreux passionnés de jeux qui recherchent simplement du plaisir à indice d’octane élevé, Rainmaker offre le bon mélange d’adrénaline et de savoir-faire pour créer une expérience enrichissante”, a-t-il déclaré.

Rainmaker est le produit phare de First Stock Contest Limited, une startup technologique créée en 2021 dans le domaine des jeux en argent réel (RMG). First Stock Contest Limited a pour objectif de créer des produits qui redéfinissent le secteur des RMG avec son meilleur de l’industrie en matière de conception et de technologie, et en créant des voies d’apprentissage axées sur la gamification pour créer de la richesse de manière durable.

