RainRider Softtop, le parapluie pour vélos | La vie

En automne, les pluies commencent dans de nombreux pays (j’espère aussi en Espagne), et c’est un problème pour les cyclistes.

La mobilité urbaine moderne encourage l’utilisation de véhicules individuels non polluants, tels que les scooters électriques ou le vélo.

Mais son utilisation est restreinte lorsque la pluie apparaît. Vous ne vous souciez peut-être pas de faire du vélo en tant que sport, mais c’est un problème si vous utilisez le vélo pour aller au travail ou pour étudier.

La société allemande RainRider propose une solution : RainRider Softtop, une sorte de parapluie avant pour vélos. Vous pouvez le voir en action dans cette vidéo :

RainRider Softtop protège le cycliste de le vent et la pluie qui vient de l’avant, d’en haut et des côtés.

Ce n’est pas une solution complète car il ne couvre pas le dos, mais quand on se déplace à vélo un jour de pluie, la plus grande partie de l’eau est reçue par l’avant ou par le dessus.

Bien qu’il ressemble à un parapluie, en fait Toit souple RainRider utilise plusieurs des concepts utilisés dans tentes pour tenir ferme par temps venteux.

Il se fixe avec une sorte de crochet sur le guidon, et le tissu imperméable est resserré par un ensemble de tiges flexibles en aluminium et fibre de carbone, comme on en trouve dans New Atlas.

L’avantage de ce système est que RainRider Softtop se plie en deux, pour couvrir tout le vélo quand on le laisse garé au milieu de la pluie, comme on le voit dans la vidéo.

Une autre caractéristique importante est que le parapluie se plie en seulement 5 minutes, et comme une tente sa taille est réduite à celle de un sac à dos qui peut être porté sur le dos.

C’est certainement une idée intéressante, qui peut être très pratique dans les endroits où il pleut souvent.

Si vous êtes curieux ou intéressé à l’acheter, il est en vente sur son site officiel au prix de 129,95 euros, avec expédition depuis l’Allemagne.