Rainshine Global va lancer de nouvelles activités de fintech

Rainshine Global a annoncé son intention de créer quatre nouvelles entreprises de technologie financière pour combiner le contenu original, le financement des médias et les technologies blockchain. Les nouvelles offres comprennent des jetons numériques, des crédits médias, une plate-forme de diffusion directe aux fans, des recherches sur les actifs numériques et des services de conseil qui seront lancés progressivement au cours des six à neuf prochains mois. La société créera de nouvelles filiales et prévoit de lever 150 millions de dollars pour l’expansion.

Les nouvelles offres seront ancrées par RainBlox, la plate-forme de blockchain propriétaire de la société. Avec ses nouvelles entreprises, Rainshine veut simplifier les processus de financement et de paiement dans l’industrie des médias et du divertissement. De plus, les nouvelles offres de Raishine devraient alimenter la croissance de son activité de contenu original et créer de nouvelles options de financement, de distribution et de co-création de contenu.

Selon Neeraj Bhargava, fondateur, président et PDG de Rainshine Global, l’industrie des médias et du divertissement est en mesure de devenir une industrie connectée à l’échelle mondiale de 3 000 milliards de dollars d’ici 2030. Surfant sur la deuxième vague de perturbation numérique, l’entreprise veut construire une entreprise prête pour l’avenir. société qui soulage également les problèmes des créateurs de contenu en matière de financement, de distribution et de conservation de la juste part de leurs créations, tout en les aidant à raconter les histoires au public.

“Nous nous trouvons dans une période passionnante où la technologie peut accélérer la croissance et restructurer l’industrie de la manière la plus positive, et nous voulons être à l’avant-garde pour permettre le développement d’une industrie centrée sur les créateurs”, a ajouté Bhargava.

Rainshine lancera son premier jeton numérique sous la marque AISTRA Coin, conçu pour lever 100 millions de dollars pour financer, distribuer et échanger de nouvelles productions de contenu original. Pour son segment de crédit média, elle lancera deux nouvelles filiales, une pour les États-Unis et une en Inde, sous la bannière Rainshine Media CreditTech. Cette division offrira des solutions de crédit à l’industrie des médias et du divertissement.

En outre, Rainshine DiFa, la plate-forme directe aux fans, fournira une solution en marque blanche et fournira aux développeurs de contenu un accès au public mondial avec des solutions de marketing numérique, de paiement, de commerce électronique et d’interaction avec le public. Son groupe de recherche et de conseil sur les actifs numériques travaillera en étroite collaboration avec les acteurs de l’industrie pour les aider à développer et à lancer de nouveaux produits à l’échelle mondiale.

« La nouvelle génération de technologies fintech et blockchain crée des options intéressantes pour financer la croissance rapide du secteur du M&E et accéder à de nouvelles voies de distribution à l’échelle mondiale, a déclaré Kishore Mirchandani, directeur financier de Rainshine Global.

