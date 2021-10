Raiola “change de stratégie” alors qu’un agent chasse Pogba de Man Utd avec un plan

in

L’agent de Paul Pogba, Mino Raiola, a mis au point un nouveau plan pour trouver à son client de Manchester United un changement de club passionnant, selon un rapport.

Le milieu de terrain de 28 ans a sans doute connu son meilleur passage à Old Trafford depuis le début de la saison dernière. Non seulement ses performances se sont avérées cohérentes, mais il a ajouté des contributions de but à son travail.

En fait, Pogba a récolté sept passes décisives en quatre matchs de Premier League ce trimestre. Aucun joueur dans l’histoire de la compétition n’avait atteint ce décompte en quatre matchs en début de saison.

Mais malgré sa forme impressionnante ce mandat, l’incertitude contractuelle persiste sur Pogba.

Il est en dernière année de sa Homme Utd accord, mais il n’y a eu aucun signe concret qu’une prolongation soit imminente.

En tant que tel, les liens de transfert avec Barcelone et le Real Madrid restent pour l’international français.

L’intérêt de Madrid a atteint l’un des quelques pics à l’été 2018. Entre-temps, cependant, El Nacional rapporte que Raiola voulait envoyer Pogba à Barcelone.

Bien que Barcelone ait maintenant rencontré une crise financière paralysante et le transfert de Pogba là-bas est hors de propos.

En conséquence, le rapport ajoute que Raiola “change de stratégie” et renoue des liens avec Florentino Perez.

L’agent entretient de solides relations de travail avec le président madrilène et espère conclure un accord impliquant Pogba.

Pogba a, cette saison, évolué vers un rôle plus avancé – souvent à gauche – dans l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer.

Au milieu de son rôle principal pour la France à l’Euro 2020, le milieu de terrain a parlé de son désir de plus de liberté d’attaque au niveau des clubs.

Man Utd exhorté à débarquer Verratti

Alors que Pogba joue plus en avant cette saison, Fred et Scott McTominay restent le duo de milieu défensif préféré du manager Solskjaer.

Cependant, selon Ashley Young, United n’a jamais correctement remplacé Michael Carrick dans ce genre de rôle.

Pourtant, l’ancien United Man Young a affirmé que Verratti du Paris Saint-Germain s’en approcherait pour combler ce vide.

La star italienne de l’Euro 2020 a réalisé une solide performance contre Manchester City mardi.

