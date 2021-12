Raiola et l’avenir de Haaland : « Les choses sont claires »

09/12/2021 à 17:54 CET

L’avenir de Erling haaland cela reste une grande inconnue. L’attaquant norvégien du Borussia Dortmund, qui a déjà repris le jeu après sa blessure et continue d’aller but par match, s’apprête à faire un grand saut et ce jeudi son agent Mino Raiola Il a surpris avec quelques déclarations dans lesquelles il assure qu’ils savent déjà quel sera l’avenir du footballeur. « Cela fait deux ans que nous réfléchissons. Nous avons des idées claires sur l’endroit où Erling devrait aller etNous regardons bien sûr ce que le marché a à offrir. Ce serait un mauvais agent s’il ne le faisait pas, a déclaré dans une interview à ‘Sport1’.

« On peut influencer le marché avec un joueur comme lui. J’ai déjà changé le marché des transferts avec mes joueurs. Les représentants ont créé un deuxième jeu avec le football : Calciomercato. Maintenant on parle d’un match deux jours par semaine et les cinq jours restants de transferts. Peut-être que les directeurs sportifs me détestent. Je ne déteste personne. Je fais juste mon travail. Et j’aime franchir les lignes », a-t-il ajouté.

Les rencontres tendues de Raiola avec le directeur sportif de Dortmund, Michel Zorc, et le PDG, Hans-Joachim Watzke, sont plus que connus. Cependant, l’agent a reconnu qu’il ne détestait personne et qu’il avait beaucoup de respect pour la façon dont ils font leur travail et pour avoir parié sur Haaland alors qu’il n’était pas clair qu’il deviendrait une figure mondiale. « J’ai fait beaucoup d’erreurs dans ma vie. Je suis loin d’être parfait. Je peux élever la voix quand ils vont contre mes garçons et j’ai eu une très mauvaise relation avec Zorc, vraiment mauvais. Il devait vraiment me détester. Je n’aurais jamais pensé que la haine se transformerait en amitié. Vous avez mon plus grand respect. Défendez votre club jusqu’à la mort. Les négociations avec lui ont été extrêmement dures, mais c’est grâce à Zorc qu’Erling joue pour le Borussia aujourd’hui », un point.

« Erling a fait face à la décision à ce moment-là et Zorc a vendu le club d’une manière qu’Erling a dit » Je me vois là-bas. Je peux m’y développer. » Le Borussia s’est énormément développé. Cela peut être un exemple pour le monde du football international. super talents. . À l’époque, ils avaient les couilles de chercher quelqu’un comme Erling, qui était encore assez inconnu., mais cela coûtait déjà beaucoup d’argent. Haaland, Bellingham, Sancho, ce sont des investissements importants qui en valent la peine. »

Pour sa part, Watzke, sur ‘Amazon Prime’, a fait des déclarations qui ne sont pas non plus passées inaperçues. Le PDG a une nouvelle fois soulevé des doutes sur l’existence ou non de la fameuse clause de sortie, car il a souligné que « la question est : va-t-elle activer la clause ou non ? Nous essaierons de ne pas attendre mars ou avril pour le savoir ». Donc, L’avenir de Haaland pourrait déjà être connu en février. C’est du moins le souhait de Dortmund, pour le meilleur ou pour le pire.