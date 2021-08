Raiola offre Marcus Thuram à l’Inter

in

La marche de Lukaku vers Chelsea a été le premier mouvement du soi-disant « effet domino ». Le Belge débarque à Londres et avec lui un série de transferts et rumeurs qui peut complètement modifier les lignes offensives de plusieurs clubs leaders en Europe. L’Inter a rendu orphelin Lautaro Martínez et, pour le moment, Dzeko est la seule incorporation offensive “Nerazzurri”, qui cherche toujours sur le marché un joueur qui forme un redoutable duo avec l’Argentin. Selon le journaliste Gianluca Di Marzio, Mino Raiola aurait proposé Marcus Thuram à l’Inter, qui saluerait son embauche si Duván Zapata n’arrivait pas..

La première option pour la direction sportive de l’Inter est de reprendre les services de l’attaquant colombien de l’Atalanta, mais compte tenu des difficultés rencontrées dans les négociations et le refus de l’entité milanaise de débourser une grosse somme d’argent, il y a déjà plusieurs noms qui ont été liés aux « nerazzurris », comme Weghorts, Luka Jovic et, enfin, Marcus Thuram, le fils de l’ancien joueur du Barça.

Comme le souligne Di Marzio, Mino Raiola aurait profité des négociations avec un autre de ses clients, Dumfries, pour proposer au footballeur du Borussia Mönchedgladbach, que s’il n’est pas un pur avant-centre, il pourrait réussir à se développer dans tous les domaines d’attaque, même en voie.

L’information du journaliste spécialisé sur le marché italien indique que, malgré les grosses ventes d’Achraf (60 millions) et de Lukaku (115M), L’Inter attendrait de vendre définitivement Alexis Sánchez pour conclure la signature d’un attaquant de niveau, qui aide l’équipe milanaise à rester au sommet de la Serie A.