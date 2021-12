Raiola refuse d’exclure la décision surprise de Haaland en tant que grands prétendants nommés

Erling Haaland n’en est peut-être pas à sa dernière saison avec le Borussia Dortmund, a laissé entendre son agent Mino Raiola en répondant aux rumeurs d’un transfert retardé à Barcelone.

Haaland est l’un des talents les plus recherchés au sommet du football européen. Son taux de score pour Dortmund a été tout simplement phénoménal. Depuis qu’il les a rejoints en janvier 2020, il a marqué 76 buts en 75 apparitions.

Lorsque Dortmund l’a recruté du RB Salzbourg, ils ont battu la concurrence de clubs encore plus grands. Maintenant, ces forces d’élite tournent en rond et pourraient tester leur détermination en 2022.

Il y aura une clause de libération active dans le contrat de Haaland l’été prochain, le rendant disponible pour un montant apparemment inférieur à sa vraie valeur. Si un club l’activait, il serait libre de choisir de les rejoindre.

Il semble impensable que la clause de Haaland ne soit pas respectée. Le Real Madrid et Manchester United ont été liés à l’international norvégien pour l’amener au sommet.

Dortmund a gardé un peu d’espoir de le convaincre de rester avec eux un peu plus longtemps. Mais Haaland a un plafond extrêmement haut et ne sera pas avec eux pour toujours.

En tant que tel, il semblait certain qu’ils le perdraient cet été. Mais maintenant, son agent Raiola a suggéré qu’il pourrait encore rester avec la Bundesliga.

Ce faisant, il a refusé d’exclure un déménagement à Barcelone plus tard, compte tenu de leurs difficultés financières actuelles.

« Haaland peut-il attendre Barcelone ? Haaland peut attendre tout le monde », a déclaré Raiola à NOS.

« Nous n’avons d’accord préalable avec aucun club. Nous chercherons la meilleure option et nous n’excluons pas non plus une autre année à Dortmund, théoriquement c’est encore possible.

D’ici 2023, il est possible que Barcelone soit dans une meilleure situation financière. Ensuite, ils pourront peut-être héberger Haaland, qui est déjà une cible de rêve pour eux.

Raiola pense que ce n’est qu’une question de temps avant qu’ils ne redeviennent une force majeure. Par conséquent, ils seront un jour une destination appropriée pour son client vedette.

« Barcelone continuera d’être l’un des plus grands clubs du monde malgré sa situation actuelle. Dans un ou deux ans, ils seront de retour », a-t-il ajouté.

« Nous chercherons la meilleure option, et je n’ai pas non plus exclu une autre année au Borussia Dortmund. »

Rangnick donne de l’espoir à Man Utd Haaland

La Premier League pourrait encore être une autre destination pour Haaland. Manchester City aurait refroidi leur intérêt, mais les rivaux de Man Utd restent dans la chasse.

Old Trafford n’a jamais semblé être la destination préférée de l’attaquant né à Leeds. Cependant, le fait qu’ils aient maintenant impliqué Ralf Rangnick peut changer quelque peu la situation.

L’entraîneur allemand a facilité son transfert de Molde au RB Salzbourg en 2019.

Et selon BILD, le seul club montrant un intérêt concret est United.

Cependant, si les Diables rouges veulent conclure un accord sensationnel, ils devront se qualifier à nouveau pour la Ligue des champions la saison prochaine.

A ce stade cela reste une préoccupation majeure pour les hommes de Rangnick. United est apparemment dans une bataille avec Arsenal, West Ham, Tottenham et potentiellement Leicester pour cette quatrième place.

Ils occupent actuellement la sixième place du classement, à cinq points des Gunners pour la dernière place de la Ligue des champions, mais avec deux matchs en moins.

De plus, Haaland avait une relation existante avec le prédécesseur de Rangnick, Ole Gunnar Solskjaer, depuis leur séjour à Molde et qui n’a jamais joué en faveur de United.

Seul le temps nous dira qui sera le prochain club de Haaland – et les commentaires de Raiola suggèrent que cela pourrait être un match d’attente plus long que prévu.

