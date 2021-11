Raiola se mouille sur l’avenir de Pogba : "Décembre est le mois des rêves"

La continuité de Paul Pogba dans le Manchester United est dans le doute. Le Français met fin à son contrat l’été prochain et élargir son lien avec les Diables rouges ne semble pas être une priorité pour Pogba, même si cela n’est pas exclu non plus. Ces dernières semaines, le nom du milieu de terrain a été lié au Juventus, une équipe où il a déjà brillé entre 2012 et 2016. De plus, le Le Real Madrid et le Barça d’autres équipes ont été intéressées à intégrer les Français.

Mino Raiola, un représentant de Pogba, a évoqué l’avenir de son client et n’exclut aucun scénario futur. Par ailleurs, interrogée sur un éventuel retour du Français à la Juventus, Raiola l’a décrit comme un rêve : « Il est trop tôt pour parler du contrat de Paul. On verra ce qui se passera. Décembre est le mois des rêves et je ne peux pas les arrêter. Mais il vaut mieux ne pas parler de Paul. » Ainsi, le représentant de Pogba a clairement indiqué que l’avenir du footballeur était plus que jamais en suspens et le marché d’hiver pourrait être un moment clé.

Le représentant italien a également évoqué la situation des Gianluigi Donnarumma, qui vit une situation difficile à Paris, où il a été contraint de lutter contre Keylor Navas s’approprier, selon Raiola, le conflit sera « bien » résolu bien qu’il assure que « Il faudra du temps et de la patience.