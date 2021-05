Raiola tend la main à Barcelone au sujet de Donnarumma – rapport

Ah, notre vieux Mino Raiola est de retour dans l’actualité. Je suppose qu’il ne quitte jamais vraiment les nouvelles. Mais il est de retour sous l’angle de Barcelone. Le super-agent et favori des médias Raiola aurait contacté le Barca au sujet de la signature du gardien de but de l’AC Milan Gianluigi Donnarumma.

Mino Raiola s’est entretenu avec Barcelone ces dernières heures à propos de Gianluigi Donnarumma. Il est maintenant un agent libre – Marc ter Stegen reste à 100% en tant que premier gardien de but, intouchable. #FCB Le conseil d’administration du Barça décidera bientôt de signer ou non Donnarumma. La Juventus est également intéressée. – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 27 mai 2021

Considéré comme l’un des meilleurs gardiens de but au monde, Donnarumma est milanais depuis son adhésion au club à l’adolescence. La croissance qu’il a vue au club a été extraordinaire, et maintenant que son contrat a pris fin à la fin du mois de juin, lui et Raiola semblent envisager son prochain mouvement.

Il n’y a pas vraiment de bonnes chances que le Barça passe même à l’étape suivante avec celui-ci. Marc-André ter Stegen sera le gardien de premier choix au Barca tant qu’il voudra le poste. Donnarumma finira probablement au PSG ou à la Juventus, mais c’était un peu notre vieux copain Raiola de se mettre en contact.