Raisel Iglesias rejette l’offre des Angels et est agent libre

Le mec cubain Raisel Iglesias eu l’opportunité d’entrer dans l’histoire simplement en acceptant la offre se qualifier ou opter pour une meilleure offre qui assure un meilleur avenir dans le MLB.

Les Angels ont fait une offre de 18,4 millions pour une saison au Cubain Raisel Iglesias qui a fait un excellent travail en 2021, s’il l’acceptait, il entrerait dans l’histoire en tant que releveur le mieux payé de la saison au-dessus de Chapman, Liam Hendricks et peut-être Kenley Jansen .

Iglesias a pris la meilleure décision car dans le cadre d’un contrat d’une saison, une blessure peut le faire sortir des majors, mais s’il est assuré pour 1 ou 3 saisons, alors il a le temps et à son retour il trouvera où il est.

Cependant, Jeff Passan et Joel Sherman ont tous deux confirmé que le Cubain avait rejeté l’offre et que s’ils voulaient le récupérer, ils devraient lui parler d’argent et de plusieurs années.

Nombre d’églises en 2021

7 victoires, 5 défaites, 2,57 MPM, 70 manches, 103 retraits au bâton et 34 arrêts sur une équipe où les victoires n’étaient pas leur truc, les Anaheim Angels.

Statut

Iglesias, 31 ans et 7 saisons dans la MLB ne peut pas se permettre de signer pour une saison, mais pour un minimum de 3 pour assurer sa carrière jusqu’à 34 ans. Si vous signez pour une saison, une blessure pourrait mettre votre carrière dans une grande chute, si vous signez pour trois, alors vous avez plus de chances au cas où.

Le plus proche cubain Raisel Iglesias rejette l’offre qualifiée, selon @Ken_Rosenthal pic.twitter.com/oILJhJ8rqe – Javier Gonzalez (@JavyGonzalez86) 17 novembre 2021