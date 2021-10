Raishmar Carrillo a qualifié Sirey Morán de « moche » dans la NBL 2021

Univision Raishmar Carrillo et Sirey Morán ont eu un moment plein de drame à NBL 2021.

Lors du troisième gala de Nuestra Belleza Latina 2021, les participants Raishmar Carrillo et Sirey Morán ont été plongés dans une grande polémique après avoir révélé une situation tendue survenue à la fin du gala dimanche dernier 10 octobre.

Sur la scène de la NBL 2021 le 17 octobre, Morán s’est déclarée offensée par un commentaire de Carrillo, qui a assuré que le participant d’origine hondurienne était « laide ».

Au milieu du moment dramatique, Alejandra Espinoza était une médiatrice pour que les participants fassent les passes et a exhorté les neuf finalistes de l’émission de téléréalité à se respecter à tout moment, que leurs personnalités puissent se heurter à plusieurs reprises.

«Elle connaît le commentaire qu’elle a fait lors du gala précédent, plusieurs confrères l’ont entendu. Je suis assis calme et elle dit : ‘La vérité, c’est que tu es moche’ », a mentionné Sirey Morán en se remémorant la façon dont Raishmar Carrillo s’est exprimé à son sujet.

De son côté, Carrillo a tenté de se justifier en critiquant l’apparence physique de sa partenaire : « Ce que je pensais être une blague, elle pensait que je l’avais fait avec de mauvaises intentions. »

A cette époque, la femme hondurienne a réfuté les paroles douloureuses du Portoricain : « Je suis moche à tes yeux, mais je ne suis pas vraiment née moche. Je pense que c’était un manque de respect pour moi, car je ne l’ai jamais offensée ».

Devant ses confrères de la douzième saison de Nuestra Belleza Latina, Raishmar Carrillo a affirmé avoir retenu une leçon après l’incident avec Sirey Morán, l’une des grandes favorites du public hispanophone.

« Parfois, je peux avoir un humour que je pensais qu’ils pourraient me comprendre, mais c’est bien que cette situation se produise car cela m’aide à m’adapter et à apprendre à vivre avec vous », a déclaré Carrillo.

La Portoricaine a souligné que son comportement pouvait être motivé par son enfance mouvementée en famille d’accueil : « Cette ténacité est ce que j’ai dû avoir toute ma vie pour survivre. J’ai à peine 27 ans, je viens de partir vivre dans des foyers ».

Les réactions des téléspectateurs ne se sont pas fait attendre dans le profil officiel de Nuestra Belleza Latina sur Instagram après la confrontation tendue entre Raishmar Carrillo et Sirey Morán.

« Raishmar est la personne typique qui jette la pierre et cache sa main, tant mieux pour Sirey qui ne s’y est pas laissé aller », « Raishmar utilise son histoire comme excuse pour son personnage. C’est ennuyeux, ”“ Raishmar, tous les Portoricains n’agissent pas comme vous. Je ne t’aime plus », « Je suis portoricain et j’ai voté pour Raishmar, mais je n’aime plus ses attitudes. Il a une très mauvaise attitude, je ne vote plus là-bas. Pour moi de partir maintenant », « Ce qui dérange le plus, c’est que Raishmar se justifie toujours par son passé », « Elle pense qu’en faisant du mal aux autres tu vas te démarquer, très mal de sa part », ont été certaines des réactions sur le réseau social Instagram.