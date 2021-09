Raishmar Carrillo de NBL 2021: Ce que vous devez savoir

Univision Raishmar Carrillo est l’une des jeunes femmes qui a volé l’affection du public dans Nuestra Belleza Latina 2021.

Raishmar Carrillo est l’un des présélectionnés parmi Notre Beauté Latine 2021.

Lors de son audition pour l’émission de téléréalité, la jeune portoricaine a réalisé un segment spécial en tant que présentatrice d’Univision, où elle a parlé des peurs des personnes qui ont été victimes d’abandon par leurs parents biologiques.

Au cours du segment télévisé d’une minute, Carrillo a abordé les abus sexuels subis par certains jeunes placés temporairement en famille d’accueil.

En direct de Porto Rico, Raishmar Carrillo a mis les juges au bord des larmes avec son audition. Ce participant de 25 ans est apparu au premier gala de Nuestra Belleza Latina avec le segment ‘Tu Minuto de Consciencía’, un monologue qui est passé du premier moment aux juges, car il y racontait sa vie difficile, marquée par l’abandon et la maltraitance. # NBL2021 #NuestraBellezaLatina ABONNEZ-VOUS : bit.ly/ Visitez le… 2021-09-27T04 : 17 : 02Z

À son tour, la participante a parlé de la force intérieure que certaines jeunes femmes doivent développer pour surmonter les épreuves qu’elles ont vécues durant leur enfance.

Les juges de Nuestra Belleza Latina 2021 ont été surpris de corroborer que l’histoire était basée sur des événements réels qui se sont produits dans la vie de Raishmar Carrillo.

Qui est Raishmar Carrillo ?

Raishmar Carrillo, portoricain de 25 ans, est entraîneur personnel de profession et est basé sur l’Isla del Encanto.

Carrillo a étudié la communication sociale et écrit actuellement sa propre biographie, comme il l’a annoncé sur son profil Instagram.

Participation à un important concours de beauté à Porto Rico

Raishmar Carrillo est un visage bien connu des concours de beauté, ceci parce qu’il a réussi à se faufiler dans les finalistes de Miss Monde Porto Rico 2021 qui s’est tenue en avril à San Juan, Porto Rico.

Carrillo a représenté la ville de Río Grande dans la Miss Monde Porto Rico 2021. S’il est vrai qu’elle n’a pas remporté la couronne, la jeune portoricaine a réussi à remporter le défi de « La beauté avec un but » en racontant son expérience d’orpheline, grandir dans des foyers d’accueil assignés par le ministère de la Famille.

« La plateforme Miss Monde Porto Rico a été une bénédiction pour moi. Cela m’a poussé à raconter mon histoire, après tant d’ajournements et de doutes sur le fait que cela ferait une différence pour les autres de savoir d’où je viens. Et oui, c’est le cas. Parce qu’elles sont mes racines et de cette même douleur, la femme que je suis aujourd’hui est née », a avoué Raishmar Carrillo dans une interview au journal Primera Hora.

A été victime d’abus sexuels

À travers les larmes, Daniella Álvarez se connecte à l’histoire d’abandon et d’abus de Raishmar Carrillo Le portoricain, qui est maintenant un entraîneur personnel certifié, a eu une enfance pleine de douleur, de mauvais traitements et d’abus et qui a éveillé le côté émotionnel des juges, en particulier Daniella Álvarez, qui, a-t-il dit, se connecte avec le participant en douleur et l’a démontré en soulevant sa jambe prothétique. # NBL2021 #NuestraBellezaLatina ABONNEZ-VOUS : bit.ly/…2021-09-27T04:20:09Z

L’histoire de la vie de Raishmar Carrillo a touché tous les Hispaniques aux États-Unis. Lors de son audition à Nuestra Belleza Latina 2021, elle a fait savoir qu’elle avait été victime d’abus sexuels de la part d’une figure paternelle dans l’un des foyers d’accueil qui lui avaient été confiés.

« Le partenaire de ma mère porteuse m’avait appris que l’abus sexuel était un jeu et normal. J’ai grandi en faisant des choses qu’un enfant ne devrait pas faire. Elle savait déjà que si elle disait ce qui se passait, ils la retireraient, et elle avait déjà compris que cela pourrait être pire que de rester là-bas », a déclaré Carrillo en parlant des abus sexuels qu’elle a subis.

« J’ai grandi toute mon enfance en pensant que j’étais une mauvaise personne, mais maintenant, en tant qu’adulte, je sais qu’elle a été maltraitée et que ce n’était pas de ma faute. Dire que mon histoire ne me définit pas, c’est éviter la réalité, mais cela ne me limitera pas. Mon histoire est mon début, mais ce n’est pas ma fin », a déclaré la présélectionnée du concours de beauté Univision.

A son propre spectacle numérique

“Contes d’un orphelin” est le nom de l’émission numérique de Raishmar Carrillo, un projet émotionnel dans lequel il raconte épisode après épisode toutes les expériences qu’il a vécues tout au long de ses premières années de vie dans les différents foyers d’accueil qui lui ont été assignés.

Depuis qu’il est majeur, Carrillo vit de manière indépendante après avoir eu le pouvoir de choisir tout ce qu’il veut faire de sa vie. Cependant, les souvenirs de son enfance et de son adolescence continuent de l’accompagner à ce jour.