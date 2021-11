Raishmar Carrillo, que pensait-il de ses coéquipiers de la NBL ?

Univisión Raishmar Carrillo a avoué ce qu’il ressentait pour ses collègues de la NBL

Raishmar Carrillo a passé près de deux mois dans la saison numéro 12 de Nuestra Belleza Latina, où il a réussi à se qualifier pour le gala des demi-finales.

Et bien que la jeune portoricaine ait dit au revoir à l’émission de téléréalité Telemundo au milieu des larmes pour ne pas avoir réussi à se qualifier pour la dernière nuit, où le successeur de Migbelis Castellanos sera choisi, avant de dire « au revoir », elle a expliqué comment elle se sent à 4 heures finalistes, et l’autre concurrente qui avec elle a été renvoyée chez elle.

Dans une vidéo partagée par le compte Nuestra Belleza Latina sur Instagram, que nous partageons ici, vous pouvez entendre à 0h55 seconde Raishmar parler ouvertement de Fabién, Sirey, Lupita, Génesis et Jaky.

La portoricaine était très honnête et a été honnête au sujet des sentiments qu’elle a pour ses anciens partenaires de téléréalité, et a parlé un par un d’entre eux.

Malgré le fait qu’au début du concours, il y ait eu des frictions entre elle et certains des concurrents, Raishmar a montré qu’il n’aimait aucun d’entre eux, et au contraire, il a fait tout son possible pour les féliciter tous.

« Avoir été ici pour partager avec des filles d’autres pays, m’a beaucoup appris, et c’est ce que je retiens de chacune : de Lupita, j’ai appris qu’il faut apporter les guarachas bien portées, où que l’on aille, et de Sirey, que Cette catracha hondurienne, nous la portons ici dans nos cœurs », a commenté l’entraîneur personnel.

« De Genesis, ce pim, pum, pam, a cette personnalité de dépasser les circonstances dans lesquelles nous vivons et (il m’a appris) que nous avons la responsabilité que les autres sont heureux autour de nous », a déclaré le Caribéen.

« De Fabi… de cette cubaine, (j’ai appris) qu’elle est bien placée les pieds sur terre. Elle est restée humble et bien donnée aux autres, et j’aime ça », a commenté le portoricain à propos de la reine cubaine.

A la fin de ses aveux, Raishmar a fait l’éloge de la partenaire avec qui il a dû dire au revoir à Nuestra Belleza Latina dimanche, et a souligné la force du Mexicain.

« Jaky est une fille super humble, qui a brillé par son talent, et les circonstances (difficiles) ne la rendent pas tendue ou quoi que ce soit. Je prends cette résilience d’elle »

Dites-nous ce que vous pensez des propos de Raishmar envers ses compagnons et dites-nous ce que vous pensez de son élimination.