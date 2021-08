Raison de l’absence de Kofi Kingston à SummerSlam

Ce fut une surprise totale que Xavier Woods n’apparaisse qu’à WWE SummerSlam 2021 partager un segment avec The Miz et John Morrison déguisés en légende et membre de la nWo Scott Hall / Razor Ramon. Même s’il n’avait besoin de personne d’autre pour s’occuper d’eux.

Le Drip Stick 2000 a été LIBÉRÉ à #SummerSlam ! 💦🤣 @ AustinCreedWins @mikethemiz @TheRealMorrison @PureLifeUS pic.twitter.com/PV78Fs9QUS – WWE (@WWE) 22 août 2021

Pourquoi Kofi Kingston n’accompagnait-il pas son meilleur ami ? La réponse à cette question nous amène également à savoir pourquoi le combattant vétéran n’était pas non plus à WWE Raw hier soir. Selon PWInsider, pour le moment il n’a pas la décharge médicale pour concourir. Mais il était prévu qu’il apparaisse sur le PPV comme un autre membre de la faction historique.

Pour ceux qui se renseignent sur la disparition de Kofi Kingston de la télévision de la WWE et son absence de SummerSlam ou Raw, plusieurs sources ont déclaré à PWInsider.com que actuellement pas autorisé à combattre. « Kingston devait initialement faire partie du segment promotionnel pour renforcer la marque Pure Life Purified Water avec Xavier (Woods), habillé comme un autre membre de la nWo, mais cela ne s’est évidemment pas produit. Il n’était pas en tournée ce week-end“.

Pour l’instant on ne sait pas si l’ancien champion de la WWE a une blessure ou un autre problème de santé -Kingston n’a encore aucunement statué sur son absence- nous devrons donc attendre plus de nouvelles sur sa situation actuelle, en espérant que quoi qu’il arrive soit résolu le plus tôt possible afin que nous puissions continuer à profiter de son talent de Superstar de la WWE.

Un autre membre de New Day qui était également à SummerSlam était Big E. Pas dans le cadre du segment mais pour vaincre le baron Corbin lors du coup d’envoi de l’événement et récupérer la mallette Money in the Bank que “Le Loup Solitaire” lui avait volé. Après le combat, dans les coulisses, l’homme costaud a montré qu’il ne savait pas s’il tenterait de récupérer le contrat pour un combat pour le titre bientôt.