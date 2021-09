Raison de plus pour arrêter d’utiliser les banques

in

tldr; L’administration du président américain Joe Biden a proposé de surveiller les entrées et sorties brutes du compte bancaire d’un particulier dans le cadre d’un plan de 80 milliards de dollars visant à faire respecter la conformité fiscale. La proposition obligerait les banques à déclarer à l’IRS, y compris les transactions de Venmo, PayPal, les échanges cryptographiques, etc. dans le but de lutter contre l’évasion fiscale. Le département du Trésor a affirmé que le plan aurait peu d’effet sur les contribuables «déjà conformes», mais aiderait l’IRS à mieux cibler ses audits.

