Raison du retard dans le conseil NEET-PG 2021, Comment faire une demande de conseil NEET PG en ligne, vérifiez ici les quotas dans le conseil NEET-PG

Conseil NEET PG 2021, Comment faire une demande de conseil NEET PG : samedi, la Fédération des associations de médecins résidents (FORDA) a publié une déclaration exhortant le gouvernement à répondre aux demandes des médecins au plus tôt pour empêcher les médecins d’envoyer des démissions massives .

Conseil NEET PG 2021 : Au cours des dernières semaines et demie, des médecins résidents de toute l’Inde ont manifesté devant le bureau du ministère de la Santé de l’Union et sont même restés à l’écart de toutes leurs fonctions, y compris celles du service des urgences. La manifestation, qui elle-même dure depuis plus d’un mois, concerne le retard du conseil pour NEET-PG, les médecins demandant au gouvernement d’accélérer l’affaire. Samedi, la Fédération des associations de médecins résidents (FORDA) a publié une déclaration exhortant le gouvernement à répondre aux demandes des médecins au plus tôt pour empêcher les médecins d’envoyer des démissions massives. Voici ce qu’est le problème du conseil NEET-PG, pourquoi les médecins protestent et pourquoi l’affaire est devant les tribunaux.

NEET-PG et conseil expliqués

NEET-PG ou National Eligibility cum Entrance Test (Postgraduate) est un examen de qualification et de classement, après avoir déterminé quels étudiants peuvent être admis à plusieurs cours de MD, MS et diplômants de troisième cycle dans plus de 100 facultés de médecine privées et publiques. Sur la base des scores et des centiles des étudiants du NEET, une liste de mérite est préparée et l’ensemble du bassin de places pour le diplôme, le MD et le MS est divisé en deux. La première moitié est basée sur le domicile, permettant aux étudiants d’un État particulier d’être admis dans des collèges de l’État lui-même, tandis que la seconde moitié n’est pas basée sur le domicile, permettant aux étudiants d’être admis dans des collèges n’importe où dans le pays sans avoir à en venir état particulier. L’attribution des sièges s’effectue par le biais d’une procédure de conseil centralisée, et pour le quota de l’ensemble de l’Inde, la DGHS assure le conseil.

Cependant, cinq instituts sont exemptés d’admissions centralisées par le biais de l’examen. Ce sont AIIMS, PGIMER, JIPMER, NIMHANS et SCTIMST.

Conseil NEET-PG : Comment postuler

Pour l’examen de conseil NEET-PG dans toute l’Inde, les étudiants ne peuvent postuler que sur le site Web officiel du Comité de conseil médical ou du MCC sous le DGHS – http://mcc.nic.in/. Pour cela, ils doivent s’inscrire sur le site Internet du conseil en fournissant les informations nécessaires et en payant les frais d’inscription au conseil. Affichez que les étudiants peuvent se connecter à leurs comptes sur le site Web du MCC et sélectionner leurs choix préférés de collèges et les cours qu’ils souhaitent étudier.

Quotas dans le conseil NEET-PG

Les sièges pour NEET-PG sont attribués sur la base des choix des candidats, sous réserve de disponibilité ainsi que de réservation. Le quota de toute l’Inde contient des sièges réservés pour les candidats SC, ST, OBC non crémeux et PwD. Il existe également un quota SAP. Conformément aux nouveaux critères de réservation annoncés pour l’admission au NEET PG à partir de l’année universitaire 2021-22, le quota de sièges à 50 % pour l’ensemble de l’Inde serait attribué sur la base d’une réservation de 27 % pour OBC (non crémeux), 15 % pour SC, 10 % pour EWS, 7,5% pour ST et 5% pour les candidats PwD.

Pendant ce temps, les quotas d’État, qui relèvent des conseils médicaux d’État respectifs, sont soumis aux critères de réservation de l’État concerné.

Retard dans le conseil NEET-PG 2021

La pandémie de coronavirus avait amené le Centre à reporter l’examen de mai à septembre, les résultats ayant été annoncés vers la fin septembre. Cependant, de nombreux cas concernant les nouveaux critères de réservation ont été déposés devant le tribunal, ce qui a retardé la consultation par rapport à la date de consultation initiale du 25 octobre. Puis, le 25 novembre, le Centre a déclaré au SC qu’il réexaminerait les critères de Rs. 8 lakh de revenu annuel pour les candidats EWS, après que le tribunal suprême a remis en question le raisonnement derrière le Centre pour arriver à ce chiffre. Cependant, le Centre a également déclaré que le processus d’examen prendrait environ 4 semaines, ce qui signifie que le conseil est différé aussi longtemps.

Début décembre, le Centre a également constitué un comité pour revoir les critères de revenus annuels.

Retard du conseil NEET-PG : protestations des médecins résidents

Les étudiants de troisième cycle qui entrent dans les facultés de médecine, environ 50 000 médecins MBBS, s’occupent des patients d’urgence en tant que résidents juniors. Ils travaillent conformément au travail qui leur est imparti et constituent un soutien important à l’infrastructure de soins de santé et au personnel médical. En raison du retard du conseil qualifié d’« injustifié » par les médecins protestataires, les nouveaux médecins n’ont pas encore rejoint leurs collèges, et n’ont donc pas pu partager la charge de travail des médecins.

C’est pour cette raison que les médecins ont protesté, invoquant l’immense pression de travail qu’ils ne sont pas en mesure de partager avec les nouveaux médecins, et ont exhorté le Centre à accélérer le processus de conseil.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.