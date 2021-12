Raison d’y croire : l’éclat introspectif de Tim Hardin

Comme pour un certain nombre de ses contemporains du milieu à la fin des années 1960, vous n’aurez pas une grande idée de l’importance du travail de Tim Hardin en regardant son historique graphique. Le travail sobre mais pénétrant de l’auteur-compositeur-interprète d’Eugene, dans l’Oregon, n’a figuré que trois fois dans le palmarès des albums Billboard, et jamais dans son Top 100.

Mais Hardin a écrit certaines des chansons les plus belles et les plus durables de son époque. Ils comprenaient « Comment pouvons-nous nous accrocher à un rêve », « Misty Roses » et peut-être ses deux œuvres les plus connues, « Si j’étais un charpentier » et « Reason To Believe ». Il est décédé, d’une overdose, le 29 décembre 1980, quelques jours après son 39e anniversaire. Une grande partie de ses meilleurs travaux est une anthologie sur le Garçon Mouton Noir compilation publiée par Universal en 2002.

Né en 1941, Hardin a abandonné l’école et a rejoint les Marines avant de déménager à New York et de s’immerger dans la scène folk de Greenwich Village. Il a enregistré pour Columbia, mais ce matériel n’a été publié qu’après avoir été avec Verve Forecast, pour qui il a fait ses débuts officiels sur l’album en 1966 avec Tim Hardin 1.

Dès l’ouverture de « Don’t Make Promises », le LP a dévoilé un écrivain à la perception inhabituelle. Il comportait à la fois « Reason To Believe » (plus tard popularisé par Rod Stewart) et « Misty Roses », qui a été interprété de manière mémorable par un autre excellent styliste vocal britannique, Colin Blunstone, sur son album One Year.

En 1967, Tim Hardin 2 a présenté sa version de « If I Were A Carpenter », qui était alors déjà un hit du Top 10 américain pour Bobby Darin. Peu de temps après la sortie de l’album Hardin, « Carpenter » a été brillamment redéfini dans le genre soul par les quatre sommets; les autres premières lectures comprenaient celles de Johnny Rivers et Joan Baez, et la chanson a été reprise des dizaines de fois depuis.

Commercialement sous-évalué

Pour tout ce que la chanson a amélioré le profil de Hardin en tant qu’écrivain, ses propres enregistrements ont rarement fait une impression commerciale. Il est entré dans les charts britanniques en 1967 avec le magnifique et envoûtant « How Can We Hang On To A Dream », et aux États-Unis deux ans plus tard avec « Simple Song Of Freedom » – ironiquement, écrit par Darin, remboursant en partie sa dette pour la couverture « Charpentier ».

De son propre aveu, Hardin était souvent mal à l’aise dans son environnement social, porté à une extrême mélancolie et incapable d’interagir autrement que par son travail. « Les gens me comprennent à travers mes chansons », a-t-il déclaré à Disc and Music Echo en 1968. « C’est ma seule façon de communiquer. »

Hardin s’est produit au Woodstock Festival et a enregistré un certain nombre d’albums pour Columbia, mais dans les années 1970, il luttait contre une dépendance à l’héroïne et n’avait que 31 ans lorsque son dernier album terminé Nine est sorti en 1973. Ce n’est qu’après sa mort que l’appréciation pour son travail est devenu évident parmi une nouvelle génération d’artistes, notamment Paul Weller, dont le groupe post-Jam le Conseil de StyleLe premier tube de 1983, « Speak Like A Child », a été nommé d’après une chanson de Hardin.

Un autre admirateur de longue date était Roger Daltrey, qui a choisi « Dream » pour son CD commémoratif de musique préférée lorsqu’il a remporté le Music Industry Trusts Award 2016 pour ses services à la musique et à la charité. « J’étais un grand fan de Tim, l’auteur de ‘If I Were A Carpenter’ et ‘Reason To Believe' », a-t-il déclaré dans les notes du CD.

Écoutez le meilleur de Tim Hardin sur Apple Music et Spotify.

« Mais ce sont toutes ces autres chansons, ‘Misty Roses’… ces auteurs, leurs paroles sont tellement à la limite », a réfléchi Daltrey. « ‘Hang On To A Dream’ a quelque chose à ce sujet. J’aime aussi « Black Sheep Boy ». Les gens se souviennent des chansons de ces artistes, mais ils ne s’en souviennent pas.

Écoutez la liste de lecture Singer-Songwriters: 100 Greatest Songs.