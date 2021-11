Raison pour laquelle Geraldine Bazán a décidé de s’éloigner de la comédie

Geraldine Bazán : Raison pour laquelle elle a décidé de s’éloigner du métier d’acteur | Instagram

Le célèbre actrice Geraldine Bazán a décidé de s’éloigner du métier d’acteur et c’est pour une grande et importante raison que nous vous le ferons savoir ci-dessous, car elle est l’une des actrices les plus en vue.

C’est vrai, celui qui à un moment donné était star du feuilleton, Geraldine Bazán, a évoqué la grande raison pour laquelle elle met de côté sa carrière d’actrice.

Géraldine Bazán, qui à l’époque était connue par de grands feuilletons tels que « Mon petit malin », « Como en el cine » et « Victoria », a récemment décidé de s’éloigner du théâtre par intermittence, pour soutenir sa fille aînée, Elissa Marie. .

Bien que ces dernières années, l’actrice ait participé à certains projets télévisés tels que la série « 100 jours pour tomber amoureux », ainsi que le film « Mixtape », le jeu a cessé d’être sa priorité lorsqu’Elissa a décidé de tenter sa chance dans le domaine artistique. moyen.

Grâce à elle je suis maman, assistante, photographe, maquilleuse, pom-pom girl, costumière. La fierté d’une mère est difficile à expliquer, et au-delà de tout, la voir comme une actrice je suis très fière d’elle », a déclaré Géraldine à propos de sa fille aînée qui a fait ses débuts en tant qu’actrice en 2021.

Bien que sa fille avec son ex-mari, Gabriel Soto, tente maintenant sa chance en tant qu’actrice, pour Géraldine ce travail est passé au second plan, car elle a d’autres projets sur lesquels se concentrer, comme nous l’avons mentionné dans La Verdad Noticias.

Je ne me repose pas. Ce qui se passe, c’est que les gens pensent que lorsque vous ne travaillez pas à la télévision, c’est parce que vous vous reposez, mais ce n’est pas comme ça. J’ai fait d’autres choses, parce que pendant la vie il faut se diversifier ; Je grandis en tant qu’entrepreneur. De plus, (je suis) en train de développer une plate-forme avec certains partenaires pour les créateurs de contenu », a déclaré le Mexicain de 38 ans.

De cette façon, il a décidé de ne pas être en production car il était très difficile d’être les deux dans les forums en même temps.

Après, qui l’amène à ses appels ? Cependant, je profite de cette période ; J’ai beaucoup voyagé ces derniers temps et je pense qu’on devient aussi plus sélectif avec les projets », a mentionné Géraldine Bazán, qui est mère de deux filles.

Elissa Marie Soto, 12 ans, s’est retrouvée dans la telenovela « Si nous sommes de gauche », un remake de « Victoria » auquel Géraldine a participé il y a plus de 13 ans.

Là, elle a joué le rôle de la fille aînée du protagoniste Victoria Ruffo et je précise que c’est une histoire très spéciale pour elle.

En fait, mon dernier feuilleton avant de devenir mère était celui-là et Elissa est née juste après Victoria », a mentionné Geraldine Bazán dans son interview.