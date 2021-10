Thalía : Raison pour laquelle je refuse d’être le protagoniste de La Usurpadora | Instagram

A cette occasion, nous vous ferons savoir quelle était la raison pour laquelle Thalía a refusé d’être le protagoniste de la telenovela qui a consacré Gabriela espagnole, La Usurpadora, alors lisez la suite pour plus de détails.

Tout semble indiquer que l’actrice et chanteuse mexicaine ne pouvait pas faire partie du succès production créé par Inés Rodena et produit par Salvador Mejía pour Televisa à la fin des années 1990.

Comme vous vous en souvenez, L’usurpatrice il a fait ses débuts sur le petit écran à la fin des années 1990 et a immédiatement attiré l’attention des téléspectateurs.

Cette telenovela a sans aucun doute été très bien accueillie par le public et aujourd’hui, ses personnages continuent d’être présents dans le cœur de millions de personnes non seulement au Mexique mais dans toute l’Amérique latine.

La production de Salvador Mejía pour Televisa tournait autour de deux jumeaux séparés à la naissance qui, des années plus tard, se retrouvent et échangent leurs rôles.

Gabriela Spanic est celle qui a relevé le grand défi de donner vie aux deux personnages et sa performance impeccable l’a catapultée au rang de célébrité.

Pour être vrai, à l’heure actuelle, il serait extrêmement difficile de penser à ce mélodrame sans l’artiste vénézuélien à la barre.

Cependant, au début, la production a pensé à une autre actrice pour le rôle : Thalía et dans une interview pour ‘El show de las telenovelas’, le producteur de la telenovela a annoncé qu’il avait parlé avec elle pour en faire partie et qu’il « avait adoré le projet. »

Malheureusement pour elle, c’est l’emploi du temps chargé de l’artiste qui l’a empêchée de participer, comme c’est le cas lorsque sa carrière a commencé à grimper de plus en plus.

Il a fait une tournée musicale à travers l’Amérique du Sud et l’Amérique latine, très importante, déjà contractée et en raison des temps d’enregistrement, ce n’était pas possible « , a reconnu Mejía.