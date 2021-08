Raisons courantes pour lesquelles nous tombons dans le piège de la dette de carte de crédit et comment s’en sortir

De nombreux titulaires de carte de crédit pensent à tort que le fait de ne rembourser que le montant minimum dû mentionné dans leur relevé de carte leur éviterait d’avoir à payer des frais financiers.

Les cartes de crédit sont un excellent instrument financier pour accéder au crédit instantané et pour économiser de l’argent grâce à des remises en argent, des remises, des points de récompense, des offres EMI sans frais, etc. Cependant, afin de tirer le meilleur parti de nos cartes de crédit, nous devons être en mesure de identifier les signes qui montrent que nous tombons dans le piège de l’endettement.

Voici trois de ces erreurs qui peuvent vous amener dans un piège de la dette de carte de crédit :

Erreur 1 – Ne pas rembourser la totalité de la facture de carte de crédit

Les émetteurs de cartes prélèvent des frais financiers élevés entre 24 % et 49 % par an sur les cotisations de carte de crédit impayées. En plus de cela, ils peuvent également retirer la période sans intérêt sur les nouvelles transactions par carte de crédit jusqu’à ce que les cotisations impayées soient intégralement remboursées. Toutes les nouvelles transactions par carte commencent à accumuler des frais financiers dès leur date de transaction. Ainsi, le non-remboursement de la totalité des cotisations de carte de crédit pendant des mois consécutifs, ainsi que des transactions fréquentes au cours de cette période, peuvent entraîner une forte augmentation de la dette de carte de crédit.

L’un des meilleurs moyens de gérer votre dette de carte de crédit est de convertir la composante de la facture inutilisable en IME. Le taux d’intérêt facturé sur ces conversions EMI est bien inférieur aux frais financiers perçus sur les cotisations impayées. De plus, la durée de ces conversions EMI peut varier entre 3 et 60 mois, selon l’émetteur de la carte. Ceux-ci permettent aux utilisateurs de cartes de crédit de rembourser leurs cotisations à un coût d’intérêt inférieur en fonction de leur capacité de remboursement. De plus, la période sans intérêt sur les nouvelles transactions par carte de crédit reste également applicable une fois que vous avez converti les cotisations impayées en IME.

Erreur 2 – Ne rembourser que le montant minimum dû (MAD)

De nombreux titulaires de cartes de crédit pensent à tort que le fait de ne rembourser que le montant minimum dû mentionné dans leur relevé de carte leur éviterait d’avoir à payer des frais financiers. Cependant, le remboursement du montant minimum dû vous éviterait seulement d’encourir des frais de retard de paiement pouvant aller jusqu’à Rs 1 300 par mois et tout impact négatif sur leur pointage de crédit. Les utilisateurs de cartes de crédit continueraient d’encourir des frais financiers sur le montant impayé de la facture de la carte.

Erreur 3 – Utiliser une carte de crédit pour effectuer des retraits d’espèces aux guichets automatiques

Les émetteurs de cartes prélèvent des frais financiers sur les retraits d’espèces aux guichets automatiques via des cartes de crédit. Les titulaires de carte continueraient à encourir des frais financiers jusqu’à ce qu’ils remboursent le montant retiré. De plus, les émetteurs de cartes prélèvent également des frais de retrait d’espèces pouvant aller jusqu’à 3,5 % du montant retiré. Par conséquent, évitez dans la mesure du possible les retraits d’espèces aux distributeurs automatiques via votre carte de crédit. Au cas où de tels retraits deviendraient inévitables, essayez de rembourser la totalité du montant le plus tôt possible.

Comment vous sortir du piège de la dette :

Pour ceux qui ne peuvent pas rembourser leurs cotisations à temps, opter pour la facilité de conversion EMI devrait être la première option pour échapper au piège de la dette de carte de crédit. Cependant, vous pouvez également explorer d’autres options de financement au cas où le taux d’intérêt prélevé sur l’option de conversion EMI serait le plus élevé.

# Transfert de solde de carte de crédit

De nombreux émetteurs de cartes étendent l’option de transfert de solde aux titulaires de cartes existants d’autres émetteurs de cartes de crédit. Cela vous permet de transférer le solde impayé à un autre émetteur de carte de crédit, à un taux d’intérêt relativement faible ou nul pendant une période prédéterminée, généralement jusqu’à trois mois. Cette période spécifique est communément appelée période d’intérêt promotionnel. Les émetteurs de cartes de crédit commencent à facturer les frais financiers habituels sur la partie impayée du montant transféré une fois la période d’intérêt promotionnel terminée. Par conséquent, l’option de transfert de solde conviendrait aux titulaires de carte ayant la capacité de rembourser les cotisations de carte de crédit impayées dans le délai d’intérêt promotionnel spécifié.

Certains émetteurs de cartes de crédit autorisent également la conversion du solde transféré en EMI. Cette option conviendrait particulièrement à ceux qui n’ont pas la capacité de rembourser la totalité du solde pendant la période d’intérêt promotionnel.

# Découvrez les options de crédit alternatives

Les titulaires de cartes de crédit peuvent également bénéficier d’un prêt personnel, d’un prêt immobilier complémentaire et d’un prêt en or pour se sortir du piège de l’endettement. Les taux d’intérêt facturés par les prêteurs sur ces options de prêt sont généralement inférieurs aux taux facturés sur les conversions EMI de carte de crédit. Un coût d’intérêt réduit peut augmenter vos chances de vous débarrasser d’un piège de la dette.

(L’auteur est directeur principal, Paisabazaar.com)

