Raisons de croire que Carlos Sainz pourrait terminer dans le top trois en 2022

14/12/2021 à 02:06 CET

pari

**Carlos Sainz no pudo tener un mejor estreno con Ferrari.** El español llegaba como escudero de Charles Leclerc y ha pasado al piloto monegasco por la derecha en una temporada totalmente emocionante y desbocado como la que acaba de coronar a Max Verstappen como campeón du monde. Le Madrilène ** a terminé la dernière course sur le podium sur une photo déjà emblématique avec le Néerlandais susmentionné et Lewis Hamilton ** montrant qu’avec une bonne voiture, il peut être dans la Ligue des meilleurs.

La chose la plus importante que Carlos Sainz ait accomplie cette saison s’appelle le respect. Chez Ferrari, ils étaient sceptiques au début et ont finalement succombé à la réalité qu’il s’agissait d’une excellente conduite. ** Il ne sera pas le plus agressif lors des dépassements, mais peu atteignent le rythme de course constant du fils du double champion du monde des rallyes. ** Le joueur de 27 ans débutera la saison prochaine à armes égales avec son coéquipier Leclerc et avec Ferrari ayant parié gros pour 2022.

Le changement de règles relancera les « équipes d’usine » avec un extra que nous commencerons à résoudre au mois de mars. Ferrari, fidèle à son histoire, ** présentera une belle voiture pour cette 2022 après avoir démarré le projet il y a près de deux ans. ** Les Italiens savent qu’ils ne peuvent pas du tout se perdre avec une Sainz qui termine un contrat dans un an et qu’il aura des copines partout dans le paddock après avoir mouillé les oreilles de deux des plus grandes promesses du Grand Cirque comme Lando Norris en son temps chez McLaren et maintenant Leclerc.

Et que Ferrari a échoué Carlos Sainz dans plusieurs courses de Grand Prix avec des ravitaillements comme peu discutables.** La régularité de l’Espagnol s’est toutefois imposée en marquant des points dans 20 des 22 courses de la saison et n’ayant enregistré aucun abandon* *. Son pire résultat cette saison a été deux onzièmes, ce qui nous parle d’un pilote qui prend le plus grand soin de sa machine et qui est toujours à la recherche de points comme cette saison l’a montré, en ajoutant 164,5. Seuls les pilotes Mercedes et Red Bull ont été au classement général devant lui.

Avec Fernando Alonso aspirant également à de grands sommets avec « Le Plan » de 2022, nous avons de nombreux arguments pour suivre une Formule 1 qui peut nous présenter l’année prochaine à deux Espagnols qui se battent pour remporter à nouveau des courses. ** La dernière fois que le sport automobile espagnol a remporté un Grand Prix, c’était au printemps 2013 lorsqu’Alonso a remporté le Grand Prix de Catalogne à l’arrière d’une Ferrari. ** Sainz sera-t-il son successeur ? Il y a des raisons de rêver après avoir signé une deuxième et trois troisièmes places cette saison. Les Italiens vont lui donner une voiture.