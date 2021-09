Raisons derrière la traînée de prix actuelle de Bitcoin (BTC)

in

Bitcoin (BTC) ne parvient pas à dépasser les 50 000 $ au milieu du récent retour en arrière.

De nombreux facteurs prévalent comme les principales raisons de la chute du BTC.

Trois facteurs principaux jouent un rôle essentiel dans la chute des prix du BTC.

Après avoir énormément souffert du krach du marché de la cryptographie, Bitcoin (BTC) a manifestement rebondi. Au cours de cette période complète jusqu’à la dernière fois, BTC a réussi à rester fluctuant considérablement entre la fourchette de prix de 45 000 $ à 49 000 $.

De plus, depuis le début du mois de septembre 2021, de nombreux spéculations BTC dépasseront à coup sûr les 50 000 $. En conséquence, jusqu’à ces derniers jours, BTC décrivait une augmentation décente de son prix.

Cependant, les attentes de tout le monde selon lesquelles BTC dépasse l’objectif de 50 000 $ ont lamentablement échoué pour ce mois-ci.

Outre diverses raisons, trois facteurs principaux étaient responsables de la baisse des prix du BTC. Si même un seul l’emportait, le BTC en souffrirait à coup sûr, mais tous ces facteurs en même temps ont complètement noyé le BTC comme tout.

Interdiction de l’extraction de crypto en Chine

Les récentes réglementations chinoises et l’interdiction de l’extraction de crypto ont affecté non seulement l’industrie de la crypto en Chine, mais l’ensemble de l’industrie de la crypto de manière éclatante.

En conséquence, la Chine a officiellement déclaré son interdiction chinoise de l’exploitation minière au mois de mai. Et donc, depuis lors, c’est le chaos total.

Malgré ces nouvelles, le taux de hachage du BTC a commencé à baisser rapidement. De plus, en passant de 198Eh/s à seulement 56Eh/s, presque tout le monde a été affecté.

D’un autre côté, à part les mineurs, les commerçants, les détenteurs à long terme, les investisseurs récents, tout le monde, y compris les bourses, a également été affecté à cause de cela.

Déverrouillage de niveaux de gris

Le Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) s’est récemment ouvert au marché. En outre, en raison d’être un partenaire comme auro, le GBTC est évidemment un tueur de prix BTC comme toute autre chose.

En conséquence, le GBTC fonctionne en fonction de la demande du marché. Le GBTC joue un rôle majeur dans l’augmentation et la diminution du prix du BTC à certains moments. Les investisseurs et les détenteurs géants craignent souvent et agissent principalement en fonction des ouvertures du GBTC.

En outre, lorsque la demande de BTC est élevée, les prix ont tendance à augmenter. De plus, c’est exactement à ce stade que le GBTC entre en jeu.

De plus, à de telles périodes de demande, GBTC s’ouvre et déverrouille son stock de BTC, créant ainsi un marché secondaire.

Et donc, avec des quantités excédentaires, évidemment, le prix a tendance à baisser.

La fourche rigide à racine pivotante

Pour que BTC propose des hard-forks, c’est comme de la pluie dans un désert. En conséquence, la mise à niveau de la fourche dure de Taproot a été bien déclarée à l’avance qu’elle devrait être plus légère. Avec les hard-forks, on s’attend à des flambées de prix, alors qu’ici c’est l’inverse.

De plus, pour les détenteurs de BTC et les investisseurs de masse, une mise à niveau aussi négligeable n’a montré aucun intérêt.

De plus, les investisseurs de la BTC étaient assez sceptiques quant à cette mise à niveau. Et donc, à leurs attentes car aucune mise à niveau appropriée n’était là et tout cela n’était qu’une illusion de vitrine. Cela doit être un autre facteur de la baisse du prix du BTC.