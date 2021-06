Raisons d’être nerveux et excité

OnePlus a longtemps été associé à Oppo, remontant aux premières années de sa formation. L’association entre les deux marques affiliées à BBK s’est approfondie ces dernières années, les deux sociétés se rapprochant plus tôt cette année en fusionnant leurs efforts de R&D.

Maintenant, OnePlus a annoncé qu’il “s’intégrera davantage” avec son plus grand compagnon d’écurie. Nous ne savons pas exactement ce que cela implique, mais le PDG Pete Lau insiste sur le fait que OnePlus restera une marque indépendante. Avec l’Oppo-ification de OnePlus déjà une tendance observable, nous pouvons penser à quelques raisons d’être à la fois excité et nerveux concernant cette nouvelle.

Pourquoi nous sommes excités

Nous pourrions voir des mises à jour plus rapides et plus stables

Luke Pollack / Autorité Android

L’une des principales raisons de rester positif quant à la relation accrue entre les deux marques est que nous pourrions voir des mises à jour plus fréquentes et plus soignées de OnePlus. En fait, Lau a spécifiquement noté cet exemple dans le billet de blog annonçant la nouvelle.

Des mises à jour plus fréquentes et plus soignées de OnePlus seraient les bienvenues.

Cela pourrait être particulièrement important si l’on considère que OnePlus a été un peu lent sur le front des mises à jour ces derniers temps, certains contenant des bogues majeurs lorsqu’ils sont finalement supprimés. Toute amélioration sur ce front serait la bienvenue.

OnePlus a également confirmé à Android Authority que le skin Oxygen OS continuerait d’être utilisé pour les appareils mondiaux. Cela procure donc un certain soulagement aux fans de OnePlus.

Accès à plus de ressources, expertise R&D

Robert Triggs / Autorité Android

Un autre avantage vanté par OnePlus est qu’il bénéficiera de la richesse des ressources d’Oppo. Cela pourrait être un atout majeur pour l’entreprise, car Oppo dispose en effet d’une tonne de ressources et d’expertise sous son égide en raison de ses succès en Chine.

Ce ne serait pas non plus la première fois que OnePlus profiterait des atouts d’Oppo à cet égard, car nous avons vu plusieurs téléphones OnePlus au fil des ans qui étaient essentiellement des appareils Oppo modifiés. Espérons que le meilleur accès aux ressources et à l’expertise signifie que OnePlus sera en mesure de créer des conceptions plus uniques qui adoptent les ressources d’Oppo sans imiter sa production.

Oppo a également révélé une variété de technologies de pointe au fil des ans, telles que son récent téléphone enroulable Oppo X 2021 et sa technologie de caméra à zoom variable. La société aurait également lancé son propre plan de puces personnalisées qui pourrait s’avérer inestimable en cas de nouvelles tensions entre les États-Unis et la Chine. Toutes ces technologies pourraient théoriquement être disponibles pour OnePlus.

La perspective d’une plus grande disponibilité

Luke Pollack / Autorité Android

Les téléphones Oppo sont disponibles sur une tonne de marchés à travers le monde, tandis que OnePlus a également une empreinte mondiale assez importante. Mais les deux sociétés ont quelques écarts entre elles.

Par exemple, les téléphones Oppo ne sont pas disponibles en Amérique du Nord, tandis que les téléphones OnePlus ne sont pas disponibles en Afrique ou en Amérique latine (sauf pour le Mexique). Ainsi, une sorte de fusion Oppo/OnePlus pourrait permettre aux téléphones de chaque marque d’être disponibles sur de nouveaux marchés. Cela signifie la possibilité d’appareils Oppo en Amérique du Nord et la possibilité d’appareils OnePlus en Amérique latine et en Afrique.

Pourquoi nous sommes nerveux

Oxygen OS de nom seulement ?

Ryan-Thomas Shaw / Autorité Android

L’une des principales raisons pour lesquelles nous sommes nerveux à propos de la pseudo-fusion Oppo/OnePlus est la possibilité qu’Oxygen OS devienne un peu plus qu’une version renommée de Color OS. De nombreux fans de OnePlus ont déjà déploré les changements esthétiques d’Oxygen OS 11, affirmant qu’il ressemble davantage à Color OS (et à One UI de Samsung).

Il va de soi que OnePlus pourrait aller plus loin et rendre Oxygen OS encore plus proche de la peau d’Oppo. Après tout, s’ils avaient emprunté cette voie avant la fusion, il semble probable qu’ils le resteraient par la suite.

Oxygen OS pourrait devenir un peu plus qu’une version renommée de Color OS.

En disant cela, il est toujours possible que OnePlus écoute effectivement les fans et éloigne dans une certaine mesure Oxygen OS de Color OS. Après tout, stablemate Vivo a son propre système d’exploitation FunTouch personnalisé pour les utilisateurs mondiaux et le système d’exploitation Origin radicalement différent pour les utilisateurs chinois.

Bien sûr, nous pourrions simplement voir Color OS remplacer entièrement Oxygen OS. Comme mentionné précédemment, Lau a exclu cela pour le moment, mais il est également juste de s’inquiéter. Les téléphones OnePlus en Chine exécutent déjà Color OS après tout.

La possibilité de plus de rebranding

Ryan-Thomas Shaw / Autorité Android

Une autre cause de préoccupation en raison de l’affiliation plus étroite Oppo/OnePlus est que nous voyons moins de conceptions de téléphones originales de OnePlus. La société propose des versions modifiées des appareils Oppo depuis des années, mais celles-ci ressemblaient plus à l’exception qu’à la règle jusqu’à récemment.

Tout comme la situation logicielle, nous craignons que la fusion ne donne à OnePlus une excuse pour emprunter la voie du changement de marque plus souvent qu’elle ne le fait déjà, notamment avec ses nouveaux appareils économiques comme le Nord N200. Ce serait dommage, car les appareils comme le OnePlus 9 Pro et le OnePlus 7 Pro ont généralement été des designs élégants.

La perspective de trop d’appareils

Dhruv Bhutani / Autorité Android

OnePlus utilisait auparavant une stratégie consistant à ne publier que quelques appareils par an. 2019 a vu la société sortir quatre appareils (sans compter les variantes 5G et les appareils de l’édition McLaren). Il s’agissait de deux flagships au premier semestre et de deux flagships au second semestre. Pendant ce temps, l’année précédente n’a vu que deux appareils sortir (ou trois si vous incluez le OnePlus 6T McLaren).

L’année dernière a vu une augmentation assez notable des versions OnePlus, avec six appareils lancés en 2020 (hors variantes régionales/opérateurs). Nous n’avons vu qu’un seul produit phare au second semestre, mais nous avons vu trois nouveaux appareils Nord. Cette tendance à la hausse pourrait se poursuivre en 2021, avec le Nord N200 et le Nord CE déjà révélés et le Nord 2 devrait être lancé plus tard cette année. Cela signifierait que nous avons officiellement cinq appareils sortis à mi-chemin de 2021, avec au moins un autre en cours (à l’exclusion d’une version de la série T).

Un effet secondaire possible du calendrier de publication fréquent est que OnePlus a tout simplement trop d’appareils à prendre en charge. Cela semble certainement être le cas pour les Nord N10 et Nord N100, qui ne devraient recevoir qu’une seule mise à jour de la version Android. Nous ne sommes pas convaincus que la société s’engagera à mettre à jour deux ou trois versions d’Android pour les nouveaux téléphones à petit budget si elle sort des appareils plus fréquemment.

Oppo devient le vrai joueur Pro

OnePlus a commencé comme une marque phare d’un bon rapport qualité-prix, offrant une expérience de base haut de gamme à un prix beaucoup moins cher que ses concurrents. La firme a lentement augmenté le prix de ses téléphones phares, mais elle propose depuis un certain temps déjà une gamme phare à deux niveaux. C’est-à-dire qu’il a le produit phare OnePlus standard à un prix raisonnable, ainsi qu’un appareil Pro à prix premium avec de nombreux extras.

Nous craignons un peu qu’Oppo puisse positionner ses produits phares Find X comme la véritable famille d’appareils haut de gamme aux dépens de OnePlus. La poussée continue pour des téléphones plus économiques suggère certainement que OnePlus a l’intention de se concentrer sur des segments moins chers. Il n’y a rien de mal avec la série Oppo Find X, car les Find X2 Pro et Find X3 Pro sont tous deux d’excellentes offres haut de gamme. Mais les OnePlus 8 Pro et OnePlus 9 Pro ont offert des expériences de premier ordre à un prix inférieur à celui de leurs compagnons d’écurie Oppo.

Il n’y a rien de mal non plus à être une marque axée sur la valeur, car ce serait un retour aux racines de OnePlus dans un sens. Mais il serait dommage que OnePlus devienne essentiellement le Poco de BBK juste après avoir trouvé ses marques dans le segment premium et quelques mois seulement après l’accord Hasselblad.