raisons du crash de BTC, meilleurs gagnants mensuels

La valeur de Bitcoin a diminué d’environ 14% depuis son récent pic, et d’autres crypto-monnaies majeures ont emboîté le pas, déclenchant une course haussière.

Le prix du Bitcoin a oscillé autour de 57 000 $ jeudi, son plus bas niveau depuis la mi-octobre, après avoir brièvement chuté en dessous de 56 000 $ la veille.

Jusqu’à présent ce mois-ci, la valeur du BTC a chuté de 6%, laissant les investisseurs incertains de l’ampleur de la baisse. Mon point de vue en tant que responsable des relations publiques pour un grand échange crypto me permet de voir le marché de l’intérieur et ce qui se passe aujourd’hui est très similaire à ce qui s’est passé dans le passé. À mon avis, il ne s’agit que d’un recul car Bitcoin gagne en puissance avant de faire son prochain saut vers de nouveaux sommets.

Cependant, le prix du Bitcoin a considérablement baissé ces dernières semaines par rapport au pic de près de 69 000 $ qu’il a atteint plus tôt ce mois-ci, soulevant la question de savoir pourquoi la correction précédente a pris moins de temps et n’a pas été aussi sévère.

La baisse des prix des crypto-monnaies peut être attribuée à plusieurs facteurs. Parmi eux, la Securities and Exchange Commission (SEC) a rejeté un ETF bitcoin, qui aurait probablement vu des milliards de dollars investis sur le marché des crypto-monnaies.

De plus, la Chine resserre son emprise sur l’exploitation minière de Bitcoin, affirmant qu’elle envisagera des « prix punitifs de l’électricité » pour certaines mines de crypto dans le cadre de sa prochaine phase de répression.

Dans des nouvelles connexes, le président américain Joe Biden a signé la semaine dernière un projet de loi sur les infrastructures de 1,2 billion de dollars, qui comprend des dispositions qui pourraient avoir des implications fiscales pour les investisseurs en crypto.

De plus, je pense que la pression de vente accrue et les prises de bénéfices sont les autres facteurs contributifs. Nous vivons le cycle naturel des crypto-monnaies. Chaque fois que les actifs atteignent des niveaux record, les gens vendent leurs actifs. Cependant, des ventes importantes peuvent entraîner une baisse de valeur.

Les crypto-monnaies ont également été affectées par un dollar renforcé, ce qui est toujours un facteur négatif.

Ned Segal, le directeur financier de Twitter, a également fait des commentaires négatifs sur les crypto-monnaies, qui pourraient avoir influencé le marché. Selon lui, investir de l’argent dans des actifs crypto en ce moment n’est pas prudent.

Par conséquent, il n’est pas surprenant que le Crypto Fear & Greed Index montre que le sentiment du marché, qui était neutre la semaine dernière, est désormais en territoire de « peur » avec une lecture de 32/100 au moment de la rédaction.

Cependant, il n’y a aucune raison d’être surpris par la volatilité de Bitcoin, étant donné qu’il a montré une augmentation constante de sa valeur au fil du temps.

Il semble que Bitcoin soit sur le point de rebondir vers de nouveaux records de prix. Pourtant, alors que nous voyons quelques signes de reprise, il est trop tôt pour parler d’une tendance haussière à part entière.

L’indice directionnel moyen (ADX) qui mesure la force de la tendance s’élève actuellement à 13,26, indiquant une tendance faible. Je pense que les taureaux sont trop fatigués et ont besoin de temps pour récupérer et se consolider.

Le prochain niveau de résistance, à mon avis, est de 60 000 $. Une fois que le prix du BTC l’aura dépassé, nous pouvons nous attendre à une croissance accélérée et à de nouveaux sommets.

Plusieurs sociétés d’investissement ont commencé à proposer des crypto-monnaies à leurs clients, notamment Goldman Sachs, JPMorgan Chase et Wells Fargo. Avec des développements majeurs en matière de crypto-monnaie tels qu’El Salvador acceptant Bitcoin comme monnaie légale, le lancement du premier ETF à terme Bitcoin, et Tesla et MicroStrategy ajoutant des réserves de Bitcoin à leurs bilans, une croissance exponentielle de l’adoption semble très probable. et d’autres devises importantes.

Au cours des 30 derniers jours, la pièce Mars Space X (MPX) a été la plus performante avec un gain mensuel impressionnant de 1 447 841,08 %. Au moment d’écrire ces lignes, il s’échangeait à 0,000007489 $, soit une augmentation de 460% en un jour. MPX est une crypto-monnaie destinée à fournir une production de capital au projet Mars d’Elon Musk.

Dogebonk (DOBO), un jeton sur Binance Smart Chain (BSC) avec des propriétés déflationnistes et une génération de rendement automatique, était le deuxième altcoin au rendement le plus élevé, avec un gain mensuel de 11 823,12 %. Il a été négocié pour la dernière fois à 0,0000003291 $, en baisse de 8,7% en 24 heures.

Solar Energy (SEG), un jeton déflationniste BEP20 de Binance Smart Chain destiné à créer des centrales photovoltaïques au Brésil, a été le troisième grand gagnant au cours des 30 derniers jours, affichant un gain mensuel de 12 431,32 %. Cependant, au cours des dernières 24 heures, il a diminué de 74,70% à 0,0008315 $.

Coin To Fish (CTFT) a été le quatrième plus gros gagnant, marquant un gain de 9 131,47 % d’un mois à l’autre. Au dernier contrôle, il s’échangeait à 1,40 dollar, soit une hausse de 85,70 % en 24 heures.

La devise suivante la plus performante a été Arbis Finance (ARBIS), avec un gain de 4 112,74% au cours des 30 derniers jours. Au moment d’écrire ces lignes, il était en hausse de 21,66 % au cours des dernières 24 heures pour atteindre 0,0005518 $.

Avec d’autres acteurs les plus performants, FarmerDoge (CROP) a réalisé des gains mensuels incroyables, augmentant de 3 844,38% au cours des 30 derniers jours. Au moment d’écrire ces lignes, CROP se négociait à 0,008346 $, en légère baisse par rapport à 1,7% au cours des dernières 24 heures.

