Raisons pour lesquelles chaque équipe de l’AFC va tout gagner

La saison régulière est terminée, les listes sont vierges et chacune des 14 équipes qui participeront aux séries éliminatoires de la NFL a un nouvel optimisme pour terminer la saison 2021 avec un titre au Super Bowl.

Peu importe leurs chances d’entrer dans l’année, chaque équipe restante a une chance d’aller jusqu’au bout. En 18 semaines, ils ont tous montré de quoi ils étaient capables. Maintenant, il s’agit simplement de souligner ces forces respectives, de minimiser leurs faiblesses et d’empêcher les adversaires de faire de même pendant les quatre prochaines semaines. Celui qui le fait au plus haut niveau remportera probablement le trophée Lombardi à la fin du grand match le 13 février.

Jetons un coup d’œil à chaque équipe éliminatoire de l’AFC et pourquoi cela pourrait être eux :

Pourquoi les Titans du Tennessee (+750) gagneront



Les Titans ont franchi la première étape de leur marche vers un titre lorsqu’ils ont éliminé les Texans de Houston sans Derrick Henry dimanche pour verrouiller la tête de série de l’AFC. En évitant l’activation d’Henry de la réserve blessée et en gagnant toujours, le Tennessee a pu lui offrir deux semaines de récupération supplémentaires pour son pied cassé.

Au retour d’Henry, la prochaine étape pour les Titans consiste à abandonner leur comité et à reconstruire leur identité offensive autour de lui. La combinaison de D’Onta Foreman, Dontrell Hilliard et Jeremy McNichols s’est admirablement remplie, mais ils ne peuvent pas égaler la capacité d’Henry à épuiser physiquement une défense et à briser de gros morceaux de verges à la fois. Même après avoir raté les neuf dernières semaines de la saison, les 10 touchés au sol d’Henry se classent sixième dans la NFL et doublent ce que les coéquipiers susmentionnés ont combinés.

Ramener cela à l’offensive du Tennessee crée également plus d’espace dans le secondaire pour que Ryan Tannehill puisse jouer. Les verges par tentative de Tannehill sont passées de 7,64 à 6,44 sans Henry. Avec une distribution complète d’armes offensives, Tannehill et l’offensive des Titans deviennent plus dynamiques.

La seule chose qui ne peut pas revenir à la blessure d’avant Henry est la défense, qui s’est considérablement améliorée au cours de la saison. La défense a rasé un touché complet de sa moyenne de points autorisée, tout en créant plus de revirements et en permettant moins de passes et de rush yards. Si toutes ces choses se réunissent, nous verrons une équipe de pointe Titans que nous n’avons pas encore vue.

Pourquoi les Chiefs de Kansas City (+450) gagneront



Les inquiétudes concernant les malheurs offensifs de Kansas City lors de son début de saison 3-4 étaient valables, mais elles ont éclipsé ce qui était probablement le plus gros problème de l’équipe à l’époque : la défense. Au cours de cette période, les Chiefs marquaient en moyenne près de 27 points par match en attaque, mais la défense accordait une moyenne de 29 points.

Le plus gros problème du côté offensif du ballon était les revirements. Ils ont eu 17 revirements dans cette séquence de sept matchs, dont 13 dans les quatre défaites. Mais l’équipe a depuis corrigé ce problème, ne donnant le ballon que huit fois au cours des 10 matchs depuis. C’est la formule pour cette équipe de remporter son deuxième titre en trois ans, limiter les turnovers.

Aidée par le manque de revirements en attaque, la défense de Kansas City a également fait des progrès au cours de la saison. Au cours de la finale de 9-1 de l’équipe, la défense a limité les adversaires à seulement 16 points par match, un niveau de jeu qui n’est pas réaliste à maintenir mais qui n’est pas non plus nécessaire. Kansas City est toujours dangereux en attaque ; quand il ne retourne pas le ballon, il marque généralement des points. La défense doit seulement être plus similaire à la façon dont elle a terminé la saison qu’à la façon dont elle a commencé pour que cette équipe aille aussi loin qu’elle le souhaite.

Pourquoi les Bills de Buffalo (+700) gagneront



Tout avec les Bills commence et se termine avec Josh Allen. Son ratio touché/chiffre d’affaires en victoires est de 3 pour 1 – 3 pour 2 en pertes – et la différence entre ces marges semble être créée par la pression. Dans les six défaites de Buffalo, Allen a été limogé 16 fois. Sur les 11 victoires, il n’a été limogé que 10 fois. Donc, la formule pour que cette infraction porte son poids tout au long des séries éliminatoires en route vers un titre est simplement de garder Allen debout.

Cependant, cela ne tombe pas seulement sur la ligne offensive. Les porteurs de ballon doivent prendre des blitz, les récepteurs larges doivent s’ouvrir, les extrémités serrées doivent participer et Allen doit prendre des décisions rapides – même si cela signifie courir.

Si cela se produit, la défense résiste généralement, peu importe l’adversaire. Buffalo mène la NFL avec le moins de points adverses autorisés, le nombre total de verges autorisées et les verges par la passe autorisées, la chose la plus proche d’une faiblesse étant sa défense contre la course – qui est encore relativement décente. Si Allen est capable de jouer au ballon sans se soucier de tomber, cette défense s’occupera du reste.

Pourquoi les Bengals de Cincinnati (+2000) vont gagner



Les Bengals ont conduit leur jeune tandem de quart-arrière LSU composé de Joe Burrow et Ja’Marr Chase vers un titre improbable de l’AFC North, alors pourquoi arrêteraient-ils de les monter maintenant ? Lorsque ces deux-là se connectent comme ils l’ont fait lors de la victoire de division contre les Chiefs, cette équipe est difficile à battre.

Cependant, ce jeu n’est pas leur modèle pour un titre du Super Bowl. Ils auraient facilement pu perdre en accordant 31 points aux Chiefs et encore plus d’opportunités de marquer. Le jeu qu’ils veulent reproduire encore et encore est leur match de déclaration de la semaine 7 contre les Ravens de Baltimore.

Burrow et Chase se sont également connectés sur plus de 200 verges dans ce match, mais la capacité de la défense à maintenir Baltimore à 17 points – seulement sept en seconde période – est ce dont Cincinnati a besoin pour effectuer une course en séries éliminatoires profonde. Lorsque les Bengals maintiennent leurs adversaires à 21 points ou moins, ils ont une fiche de 8-2. Quand ils ne le font pas, ils sont 2-5. Ils peuvent gagner des fusillades, mais ils ne gagneront pas un titre de cette façon.

Pourquoi les Las Vegas Raiders (+4000) gagneront



Aucune équipe n’est plus heureuse d’être en séries éliminatoires que les Raiders après ce qu’ils ont vécu cette saison et la façon dont ils ont remporté la dernière semaine. Leur chemin vers un titre du Super Bowl est de chevaucher cette euphorie tout au long.

Il y a quelque chose à dire sur le fait de culminer au bon moment, pas seulement au niveau du jeu mais aussi mentalement, et les Raiders pourraient faire les deux. Ils ont remporté quatre matchs consécutifs juste pour se qualifier pour les séries éliminatoires, y compris des victoires contre les Colts d’Indianapolis et les Chargers de Los Angeles – des équipes qui seraient à leur place si ces résultats allaient dans l’autre sens. Mais ce sont les Raiders qui ont dominé ces matchs, créant probablement un sens du destin. Si les Raiders croient qu’ils appartiennent et peuvent traîner avec n’importe qui, qui leur dira qu’ils ne le font pas et ne peuvent pas.

Leur attaque n’est pas géniale, mais Derek Carr est l’un des cinq meilleurs passeurs en termes de verges cette saison et ils ont montré leur capacité à déplacer le ballon quand c’est le plus nécessaire. Leur défense n’est pas excellente non plus, mais elle a également effectué des arrêts opportuns. Parfois, il ne s’agit pas de la meilleure équipe, mais de l’équipe avec le meilleur timing et la meilleure chance. C’est ainsi que les Raiders remporteront le Super Bowl cette saison.

Pourquoi les New England Patriots (+2000) gagneront



Ce qui manque à cet alignement en termes d’expérience en séries éliminatoires, l’entraîneur-chef Bill Belichick le compense largement, et plus encore. Son expérience et sa capacité à déjouer les entraîneurs adverses sont la raison pour laquelle les Patriots remporteront le Super Bowl. Sans parler du fait qu’il travaille avec une sacrée bonne défense.

Les Pats sont juste derrière les Bills en termes de moins de points adverses alloués par match cette saison. Leur victoire sur les Bills au cours de la semaine 13 est un exemple parfait de la combinaison de la défense avec l’ingéniosité inverse de Belichick d’une manière qui a et peut porter cette équipe sur un long chemin. Alors que la défense a embouteillé Allen, l’offensive a exécuté le ballon 46 fois avec seulement trois passes pour battre les éléments.

Cette formule, même si elle n’est pas aussi extrême, a longtemps été la préférée des équipes qui cherchent à faire des séries éliminatoires profondes : courir le ballon et jouer une excellente défense. La Nouvelle-Angleterre a le personnel pour le faire et l’entraîneur pour le faire fonctionner, ce qui est important car cela peut également empêcher les Pats de prendre beaucoup de retard. Cela limite à quel point ils doivent compter sur la recrue Mac Jones. L’équipe le portera à un titre cette année, et non l’inverse.

Pourquoi les Pittsburgh Steelers (+7000) gagneront



Tout dans un titre des Steelers cette année consiste à envoyer Ben Roethlisberger à la retraite comme la légende qu’il est dans cette ville. Il peut rejoindre les rares rangs des joueurs à prendre sa retraite en tête, et cela suffira à lui redonner de l’énergie pour quatre matchs supplémentaires.

Un Roethlisberger rajeuni est important parce que les Steelers ont les armes offensives nécessaires pour déplacer le ballon avec un quart-arrière qui peut le leur faire parvenir. On ne devrait pas s’attendre à un 180 complet, mais si les Steelers s’appuient sur le porteur de ballon Najee Harris et que Roethlisberger prend simplement ce que la défense lui donne dans le jeu de passes court à moyen, les Steelers seront en mesure de garder les matchs serrés. Dans les matchs décidés par un score, les Steelers ont une fiche de 8-2-1.

Le reste incombe à la défense, soutenue par le probable joueur défensif de l’année TJ Watt. Watt prendra son rythme de sac à égalité record dans les séries éliminatoires et fera des ravages sur les quarts adverses, ainsi que le reste de la défense de premier plan de la ligue.

