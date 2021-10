Raisons pour lesquelles Ford a déplacé son usine de fabrication au Mexique

Photo de Julissa Helmuth sur Pexels.com

Une nouvelle essentielle que les gens ont reçue ce mois-ci était le plan proposé par Ford pour déplacer sa grande partie de ses opérations de fabrication au Mexique. La décision de l’entreprise a connu à la fois des éloges et des critiques de la part de ses clients. Ford est très présent aux États-Unis et l’année dernière seulement, il a produit 2,5 millions de voitures et de fourgonnettes dans son usine américaine.

Ford devrait également être un investisseur majeur dans les usines de moteurs, les usines d’assemblage et les usines d’emboutissage des États-Unis avec un investissement incroyable de plus de 10 millions de dollars au cours des dernières années. Même avec autant de progrès, l’entreprise prévoit d’étendre sa portée de fabrication et d’installer une usine au Mexique. Eh bien, il y a tellement de raisons de le faire. Certains d’entre eux sont donnés ci-dessous:

Accords commerciaux

Le Mexique, à l’heure actuelle, a conclu plusieurs accords commerciaux avec des pays du monde entier, ce qui est bénéfique pour les entreprises. Avec un accord commercial, les entreprises peuvent facilement exporter leurs produits vers les pays cosignataires sans problème, à un prix financier inférieur. Par exemple, l’ALENA entre les États-Unis et le Mexique permet aux produits d’être commercialisés à des taux d’imposition extrêmement réduits et avec les frais les plus bas sur les produits qui quittent le pays. Au total, le Mexique a 43 accords commerciaux qui ouvrent des opportunités incroyables à Ford, leur offrant un plus grand nombre de partenaires commerciaux parmi lesquels choisir.

Coûts réduits

Une autre raison de passer au Mexique réside dans les avantages que l’entreprise tirera des coûts inférieurs qui peuvent être utilisés à toutes les étapes de la procédure de production. Le Mexique est réputé pour ses salaires et son coût de la vie plus bas, ce qui permet aux entreprises d’augmenter leurs bénéfices. Ceci, associé à des accords commerciaux avantageux qui n’imposent pas de lourdes taxes à l’exportation et à l’importation, renforce l’attrait du Mexique pour les entreprises de toutes formes et tailles.

Avantages de plusieurs transactions et accords commerciaux

La décision de Ford de déplacer le Mexique a été critiquée car cela pourrait coûter leur emploi à des milliers d’Américains. Mais la réalité est que le Mexique et les États-Unis fonctionneront mieux lorsqu’ils travailleront en collaboration, plutôt que de travailler comme des rivaux. En travaillant ensemble, les entreprises qui opèrent dans les deux pays pourront profiter de plusieurs accords commerciaux internationaux qui ne leur seraient peut-être pas accessibles autrement.

Qualité

Le Mexique propose des produits de qualité supérieure à un prix inférieur. Le nombre d’entreprises qui se sont installées au Mexique pour la fabrication est une preuve de la fiabilité et de la qualité des produits en provenance du Mexique. Fabrication automobile Le Mexique jouit déjà d’une excellente réputation à travers le monde et Ford prévoit de l’encaisser également.

Logistique efficace

Outre les avantages mentionnés ci-dessus, le transport physique des produits se fait également facilement au Mexique en raison de son système logistique bien planifié. Cela signifie que les entreprises peuvent facilement transporter leurs marchandises vers n’importe quel pays par n’importe quel moyen. En accélérant leur transport, Ford peut s’assurer qu’ils travaillent avec la plus grande efficacité et sans perte de temps.

Conclusion

Sûrement, fabrication automobile Mexique a un certain nombre d’avantages et Ford en bénéficiera certainement à long terme et renforcera sa position dans la fabrication et le commerce mondiaux.