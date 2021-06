Raisons pour lesquelles la WWE a sorti l’ancien rival de Tyson Fury Braun Strowman, Aleister Black et bien d’autres lors des derniers licenciements

La WWE a sorti six autres superstars.

Dans le dernier lot de stars à changer, l’organisation a lâché l’ancien champion du monde Braun Strowman, l’ancien champion des cruiserweight Murphy, l’ancien champion NXT Aleister Black, Ruby Riott, Santana Garrett et Lana.

Strowman a remporté le titre universel en l’absence de Roman Reigns

Considérant que la WWE a déjà abandonné 10 talents le 15 avril et en a abandonné plusieurs autres la semaine dernière de NXT, cette dernière série de licenciements est surprenante.

La WWE avait également rationalisé le personnel de ses bureaux internationaux la semaine dernière, ce qui signifie que le personnel en Inde, en Allemagne, au Japon, au Mexique et au Royaume-Uni a été licencié.

Le président de la WWE, Nick Khan, était certainement au cœur de ces sorties, mais pourquoi les dernières sorties de talents ?

Aleister Black, maintenant connu sous le nom de Tommy End, s’est rendu sur Twitch hier pour réagir à la nouvelle et il a révélé que la WWE lui avait dit qu’il avait été libéré en raison de « coupes budgétaires » – le même raisonnement que celui donné au talent lâché le 15 avril.

Aleister Black n’a perdu que trois matchs en simple en 12 mois à un moment donné, maintenant il a quitté l’entreprise

Selon Fightful Select, ce serait une raison principale pour se débarrasser de Strowman.

Le monstre parmi les hommes était probablement la sortie la plus surprenante compte tenu de sa taille et de ses réalisations au sein de l’entreprise. Fightful dit que Strowman a signé un nouvel accord avec la société en 2019 qui lui a rapporté plus d’un million de dollars par an.

Cet accord a verrouillé Strowman jusqu’en 2023, donc la WWE l’a probablement considéré, lui et son accord, comme un moyen facile de récupérer de l’argent.

Strowman est un homme que la WWE a affronté à Shane McMahon à WrestleMania – lutter contre un McMahon est généralement réservé aux talents spéciaux.

Braun Strowman a obtenu un gros combat grand public avec Tyson Fury en 2019

Il était également l’homme qu’ils avaient face au champion des poids lourds WBC Tyson Fury lors de ses débuts en lutte. Il a également battu Goldberg à WrestleMania pour remporter son seul titre mondial. Il n’était pas seulement votre superstar moyenne.

Le reste des talents impliqués ne sont pas trop choquants, mais ils sont certainement tristes. Riott a été utilisée sporadiquement sur WWE TV et son équipe avec Liv Morgan n’a jamais vraiment été soutenue par la société.

Ruby Riott, (à gauche) était l’une des femmes les plus populaires dans le vestiaire

Buddy Murphy a joué un rôle important dans l’essor de 205 Live

Lana a travaillé dur pour s’améliorer à la WWE et elle l’a fait – mais maintenant elle a quitté l’entreprise

Murphy était excellent dans la division cruiserweight et était l’un des piliers de 205 Live. Il a également excellé aux côtés de Seth Rollins sur la liste principale, mais il a également régulièrement disparu de la télévision.

Lana est devenue incroyablement populaire en tant que manager à la WWE et après que son mari – alors connu sous le nom de Rusev, maintenant Miro – soit parti pour AEW, elle a également travaillé sans relâche pour s’améliorer sur le ring. Alors que son personnage était toujours plus fort que ses prouesses sur le ring, elle a eu un impact.

Garrett a signé pour la WWE en 2019, mais elle ne ferait que quelques apparitions ici et là sur NXT pendant son temps avec la société.

Black était prêt pour une grosse poussée de retour après avoir récemment attaqué Big E et Strowman était dans un match pour le titre mondial à la carte il y a quelques semaines à peine.