Raisons pour lesquelles le nouveau robot de cuisine Cecotec Mambo 1290 Habana est l’un des plus compétitifs que vous puissiez acheter en ce moment | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Le Mambo 12090 Habana de Cecotec est le nouveau modèle de robot de cuisine avancé doté d’un immense écran tactile.

Les produits intelligents sont de plus en plus ancrés dans notre quotidien, comme les robots aspirateurs, les prises intelligentes ou les robots de cuisine, de plus en plus complets et capables de préparer des plats pratiquement tout seuls.

L’un des derniers modèles à arriver sur le marché est celui-ci Cecotec Mambo 12090 La Havane, l’un de ses robots de cuisine les plus avancés que l’on peut désormais acheter sur la boutique en ligne Cecotec pour 449 euros.

Robot culinaire multifonction avec WiFi et 30 fonctions différentes, écran tactile de 7 pouces avec un livre de recettes de plus de 1 000 recettes.

C’est un robot de cuisine qui non seulement vous fera gagner du temps, mais à long terme il vous fera économiser beaucoup d’argent car vous utiliserez moins d’énergie et vous pourrez choisir d’autres types de plats que vous ne prépareriez pas normalement en raison de le temps que vous avez à passer à le cuisiner.

Il a un Écran tactile de 7 pouces avec accès à des centaines de recettes que vous pouvez suivre pas à pas. Vous pouvez vous connecter à Internet via WiFi pour mettre à jour votre livre de cuisine et essayer de nouveaux aliments. A l’aide de votre application mobile, vous pouvez recevoir des notifications indiquant quand la prochaine étape doit être effectuée.

Il a une cruche en acier inoxydable avec revêtement en céramique qui empêche les aliments de coller et une deuxième carafe en acier inoxydable Havana.

Consultez ici les prix et les caractéristiques des principaux robots ménagers du marché, dont certains étonnamment bon marché.

Il comprend un panier à ébullition pouvoir préparer jusqu’à 4 préparations en même temps et une vapeur à deux étages.

En tout a 30 fonctions, parmi lesquels hacher, émincer, mélanger, râper, sauter, fouetter, monter, émulsionner, mélanger, cuire, remuer, cuire à la vapeur et bien d’autres.

Si vous souhaitez rester au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

La chose la plus importante à propos de ce robot de cuisine est qu’il vous fera gagner beaucoup de temps, car pendant que vous cuisinez, vous pouvez effectuer d’autres tâches et lorsqu’il a besoin de vous pour prendre des mesures, il vous avertira sur votre mobile.

Vous pouvez l’obtenir dans la boutique en ligne Cecotec pour 449 euros avec la livraison gratuite.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.