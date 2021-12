Raisons pour lesquelles le test d’antigène peut donner un faux résultat | Vie

Les tests rapides pour détecter le COVID-19 sont devenus un outil populaire lors de ces dernières vagues de la pandémie de coronavirus, en particulier depuis l’arrivée de la variante omicron.

En Espagne, où les infections ont grimpé en flèche, atteignant un record de contagion quotidienne, de nombreuses pharmacies ont signalé que les kits étaient en rupture de stock à emporter contenant des tests antigéniques rapides. Alors que les files d’attente s’allongent de plus en plus la veille de Noël, tant dans les laboratoires d’essais que dans les centres de santé.

Cependant, les résultats obtenus à partir des tests actuellement disponibles ne sont pas toujours des baromètres parfaits des infections au SRAS-CoV-2.

Si vous aimez les séries comme Friends, The Sopranos ou Game of Thrones, HBO Max les a et bien d’autres dans son catalogue.

Des tests rapides toujours ont été à l’origine des tests PCR quand il s’agit de précision.

Bien que les tests antigéniques fournissent des résultats en 15 minutes environ, avant l’apparition de la variante omicron, ils n’étaient précis qu’à 58 % pour les personnes qui n’avaient pas de symptômes, ou à 72 % pour celles qui en avaient, selon une revue Cochrane de plus de 24 000 échantillons d’essai.

En comparaison, un test PCR correctement effectué peut renvoyer des résultats approuvés par le laboratoire avec une précision de 98 %, selon la même étude basée sur des données antérieures à l’omicron. Seulement, cela prend plus de temps pour obtenir la réponse, et vous êtes censé vous isoler pendant que vous attendez.

Si vous optez pour des résultats rapides au lieu d’attendre ce Noël, vous devez prendre en compte certains facteurs qui pourraient affecter les résultats du test.

Les kits de test à domicile ont une date d’expiration

Les kits de test rapide COVID-19 à usage domestique sont l’une des inventions les plus pratiques à émerger de la pandémie. Des tests antigéniques rapides en vente libre sont proposés par plusieurs sociétés, avec des kits à emporter coûtant environ 30 $ le paquet de 5 tests.

Bien qu’il puisse être tentant de faire le plein de tests COVID-19 faits maison pendant qu’ils sont disponibles, la vérité est que Gardez à l’esprit que les kits expirent dans un délai de plusieurs mois à un an.

Forfaits de test en vente libre ils ont généralement un autocollant sur la boîte qui indique la date de fabrication et la date d’expiration.

La dernière date indique la fin de la durée de conservation de l’essai, qui peut être plus tôt que prévu – un kit d’essai BinaxNow que j’ai acheté en septembre expire avant la fin de janvier 2022, par exemple. Bien qu’un test rapide pour les antigènes du SRAS-CoV-2 de Xiamen Boson Biotech ait été acheté en décembre, il expire en janvier 2023.

Abbott, le fabricant des kits BinaxNow, a prolongé leur durée de conservation de 6 mois à un an en mai, après examen par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis. Des annonces similaires ont été faites par d’autres sociétés, et nous pourrions voir des dates d’expiration plus retardées alors que la FDA continue d’examiner les études de stabilité.

Pendant ce temps, les consommateurs de tests d’antigène à domicile devraient toujours supposer qu’un résultat de test expiré est faux.

Les températures chaudes ou froides peuvent endommager les composants de test

La température à laquelle le test est conservé est importante.

Les petites fioles de liquide qui sont mélangées à l’échantillon ne sont pas conçues pour résister à des températures ou à une humidité extrêmes..

« N’utilisez pas les tests rapides lorsqu’il fait très froid, car cela peut diminuer leurs bienfaits ou leur efficacité », prévient Michael Mina, directeur scientifique d’eMed.

« Il est préférable de le faire à température ambiante. »

Les températures recommandées pour le stockage et la préparation peuvent varier entre les tests, assurez-vous donc de vérifier d’abord l’emballage.

Le kit BinaxNow, par exemple, peut être stocké entre 2 et 30 degrés Celsius, mais un avertissement dans Les petits caractères indiquent que tous les composants du test sont à température ambiante avant utilisation.

Ce que vous mangez peut influencer votre prélèvement de gorge

Ce que vous avez mangé pour le déjeuner peut influencer votre prélèvement de gorge

Si le test COVID-19 nécessite un prélèvement de gorge au lieu d’un prélèvement nasal, Ce que vous mangez avant de tester peut également influencer les résultats rapides.

Susan Butler-Wu, qui dirige les essais cliniques sur les maladies infectieuses à l’Université de Californie du Sud, aux États-Unis, explique à Business Insider que le café et le coca peuvent provoquer des faux positifs si un écouvillon buccal est utilisé.

« Si vous faites un prélèvement buccal après avoir bu un café, vous pouvez obtenir un résultat positif », prévient-il.

Tout ce qui est acide – comme le café, les sodas ou les jus de fruits – peut compromettre l’intégrité d’un test d’écoulement rapide ou latéral. Bien que la solution de test doive neutraliser tout acide si elle est mélangée correctement, les matériaux à l’intérieur de la bandelette de test sont trop délicats pour prendre des risques.

Les sites de test et les kits qui incluent des écouvillons oraux vous avertiront que éviter de manger, boire et fumer pendant au moins 30 minutes avant le test.

Vous devez également éviter de vous brosser les dents ou d’utiliser un bain de bouche avant votre test de gorge, car une bonne hygiène bucco-dentaire pourrait temporairement éliminer le virus de votre bouche et donner un faux négatif.

On ne sait pas encore avec certitude si les tests détectent l’omicron

Certains tests rapides peuvent ne pas être très efficaces pour détecter l’omicron, une variante du coronavirus qui a déjà montré sa capacité à échapper à certaines de nos défenses immunitaires.

Les experts étudient si les tests antigéniques rapides existants maintiennent leur précision dans le diagnostic de l’omicron, selon le Dr Anthony Fauci, le principal épidémiologiste à la pointe de la pandémie aux États-Unis. Les informations préliminaires suggèrent que tous ne fonctionneront pas pour la nouvelle variante.

« Estamos intentando descubrir las que no reflejan un resultado preciso y, si lo hacemos, asegurarnos de que esas pruebas no se utilizan para diagnosticar ómicron », dijo el médico especialista en enfermedades infecciosas en una conferencia virtual con la Fundación de la Cámara de Comercio del Pays.

Jusqu’à présent, les tests d’antigène Abbott BinaxNOW et Quidel QuickVue semblent détecter l’omicron avec la même précision que les autres variantes, sur la base d’études de laboratoire et d’un examen de la FDA.

La même revue a révélé que les tests de diagnostic d’Applied DNA Sciences, Meridian Bioscience et Tide Laboratories ont probablement retourné des faux négatifs en raison d’une détection inefficace de la variante omicron.

Au fil du temps, les scientifiques disposeront de plus de données du monde réel pour les aider à comprendre comment l’omicron affecte les performances des tests. À ce jour, on ne sait pas comment il affecte d’autres tests commercialisés en Espagne, tels que l’antigène rapide SARS-CoV-2 de Xiamen Boson Biotech.

Cet article a été publié dans Business Insider Spain par Kamila Barca.