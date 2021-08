Raisons pour lesquelles vous devriez négocier des contrats à terme sur marge BUSD

L’un des contrats à terme les plus récents disponibles sur Binance est le contrat à terme sur marge BUSD. Le BUSD est un stablecoin adossé à l’USD, qui fixe chaque BUSD à 1 USD. En conséquence, BUSD offre des moyens plus rapides de financer vos opérations et est acceptable comme moyen d’échange, réserve de valeur et méthode de paiement dans l’ensemble de l’écosystème mondial de la crypto-monnaie. C’est la dixième plus grande crypto-monnaie du marché et la troisième de l’écosystème stablecoin.

Pour ceux d’entre vous qui ne le savent pas, le BUSD est un stablecoin réglementé adossé à une monnaie fiduciaire indexée sur le dollar américain. Pour chaque unité BUSD, il y a un dollar américain en réserve. Le stablecoin est émis par Paxos et réglementé par le Département des services financiers de l’État de New York (NYDFS). La valeur de chaque stablecoin est directement liée à la valeur du dollar américain, et le montant des dollars « de réserve » est égal ou supérieur au nombre de stablecoins en circulation. Ces réserves ne sont détenues que sous les formes les plus sûres, telles que les comptes bancaires assurés par la FDIC et dans les instruments du Trésor américain à échéance à court terme.

Cela rend les contrats de marge BUSD aussi intuitifs et faciles à utiliser que les contrats de marge USDT. Par conséquent, les utilisateurs n’ont pas besoin de faire des efforts supplémentaires pour apprendre à utiliser les contrats de marge BUSD. Actuellement, les contrats à terme sur marge BUSD sont disponibles sur des contrats perpétuels.

Quelques détails sur les contrats de marge BUSD

Les contrats de marge BUSD sont un type de produit à terme linéaire répertorié, garanti et réglé en BUSD, ce qui rend l’ensemble de la transaction assez facile à calculer en USD (ou dans d’autres devises fiduciaires).

Les traders utilisant des contrats de marge BUSD bénéficieront par exemple de frais moins élevés. La remise sur les frais s’applique à toute paire de trading qui inclut le BUSD, comme les contrats perpétuels ETH / BUSD ou BTC / BUSD. La période de remise sera valable jusqu’au 7 septembre 2021.

La transaction BUSD sur Binance s’est également avérée être une option rentable. Par exemple, si vous effectuez un « maker-trade » en BTC/BUSD sur le marché au comptant, vous n’aurez aucun frais à payer. De plus, si vous négociez une paire de pièces stables BUSD comme BUSD / USDT, vous pouvez effectuer des transactions sans frais.

Vous pourriez être surpris d’apprendre qu’il existe plusieurs options disponibles dans le monde des contrats à terme sur crypto-monnaie. De plus, ces options peuvent différer considérablement les unes des autres. Par exemple, vous pouvez choisir de négocier des contrats à terme qui dépendent et sont réglés dans des crypto-monnaies telles que Bitcoin (BTC) ou Ethereum (ETH). Ou vous pouvez choisir d’opérer un commerce à terme en utilisant des pièces stables.

Certaines pièces stables courantes incluent Tether (USDT), USD Coin (USDC) et Binance USD (BUSD). Les fondamentaux de ces classes de crypto-monnaies leur permettent de différer et c’est pourquoi ils sont importants.

Caractéristiques des contrats avec marge BUSD

L’une de ses principales caractéristiques est qu’ils n’ont pas de délai d’expiration. Vous pouvez détenir des positions sans date d’expiration et vous n’avez pas besoin de suivre plusieurs mois de livraison, contrairement aux contrats à terme traditionnels.

En outre, chaque contrat à terme spécifie la quantité d’actif de base livrée pour un seul contrat, également appelé « unité de contrat ». Par exemple, les contrats à terme BTC / BUSD, ETH / BUSD et BNB / BUSD ne représentent qu’une unité de leur actif de base respectif, similaire aux marchés au comptant.

Avantages d’avoir et d’accumuler cette crypto-monnaie

Le BUSD offre des avantages uniques par rapport aux autres pièces stables du marché. Il y a une stricte conformité et 100% adossé à de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

La réglementation et la supervision par le Département des services financiers de l’État de New York (NYDFS) sont cruciales, car elles garantissent que la valeur des pièces stables est maintenue avec leur monnaie fiduciaire correspondante. Cela signifie que les actifs de réserve BUSD seront audités pour correspondre à l’offre de jetons BUSD et de dollars américains sous-jacents chaque mois.

De plus, cela garantit aux utilisateurs de stablecoin que les dollars sous-jacents à leurs jetons sont sûrs et seront immédiatement disponibles quand ils le souhaitent. Dans le cas de BUSD, le Département des services financiers de l’État de New York est chargé de réglementer la pièce de sorte que les jetons individuels suivent toujours ses règles déterminées.

Binance et les contrats avec ce stablecoin

La transaction BUSD sur Binance s’est également avérée être une option rentable. Binance a lancé l’incitation à la promotion Zero Maker Fee pour toutes les paires BUSD et la promotion Zero transaction commission pour les paires stablecoin 4 BUSD.

Les utilisateurs peuvent acheter et négocier des BUSD à faible coût et profiter de la grande liquidité du marché Spot and Margin. De plus, si vous négociez une paire de pièces stables BUSD comme BUSD / USDT, vous pouvez effectuer des transactions sans frais.

Ces initiatives vous aideront à réduire le total de vos dépenses d’entreprise et à augmenter vos profits. De plus, des normes de conformité strictes et des réserves entièrement garanties en espèces font du BUSD l’une des pièces stables les plus sûres et les plus sûres à détenir. Les contrats à terme sur marge BUSD fournissent aux traders de contrats à terme sur crypto-monnaie de nouvelles informations et stratégies sur la façon de négocier.

Pourquoi devriez-vous négocier ces futurs contrats ?

Le premier à souligner serait la polyvalence. Le BUSD est une devise de règlement universelle qui permet aux traders de négocier plusieurs contrats (BTC, ETH, BNB, etc.) à tout moment. Cela signifie que tout contrat peut être ouvert dans la crypto-monnaie du choix d’un commerçant et réglé dans un stablecoin sur le backend.

Cela élimine le besoin pour les traders d’acheter les crypto-monnaies sous-jacentes pour financer les positions à terme. En tant que tel, cela minimise les frais qu’un commerçant encourra car aucune conversion d’échange ne se produira lors de l’installation sur le stablecoin.

Une transaction à terme sur marge BUSD sera facile à calculer en termes de monnaie fiduciaire. Si un commerçant ne souhaite pas calculer les dollars américains, mais utilise le BUSD, il peut comparer le taux de change de 1 USD à la valeur de la devise souhaitée et s’assurer que le BUSD correspond directement au même taux de change.

Avec l’introduction des contrats de marge BUSD, les utilisateurs peuvent désormais diversifier leur exposition aux pièces stables entre BUSD et USDT. Si vous avez de grosses sommes de pièces stables, une répartition entre BUSD et USDT peut être une bonne idée pour des raisons de diversification, de commodité et de stratégie de trading globale.

