raisons pour lesquelles vous ne devriez pas acheter ce mini PC

La framboise se bat épaisse et mince

Le lancement de Raspberry Pi 4Apparemment (puisqu’il n’y a pas de chiffres officiels), c’est un succès pour l’entreprise, où nous dédions un article exclusif pour commenter tous ses avantages et ses actualités. Mais cela a une contrepartie assez remarquable et très peu bénéfique pour les utilisateurs: manque de stock disponible.

Il y a eu tellement d’attentes que dans de nombreux magasins en ligne, il n’y a pas de stock direct, et ceux qui en ont augmentent les prix de manière spéculative. Seul Amazon par exemple, certaines entreprises qui vendent dans leur magasin spéculent sur le prix des trois versions.

Ainsi, nous pouvons trouver la version de 2 Go à plus de 63 euros, et même chez les distributeurs officiels, le prix est en moyenne 5 euros plus cher qu’il ne le devrait et dans certains cas sans stock. Comme si cela ne suffisait pas, les versions disponibles en stock sont arrivées sur le marché avec deux problèmes très spécifiques: surchauffe de votre processeur et problème de conception avec le port de chargement USB-C.

Il est vrai que Raspberry a tenté d’attaquer le problème de température avec un nouveau firmware, mais ce qu’il a réalisé ne suffit pas, puisque la nouvelle version (que nous devrons installer manuellement) ne parvient qu’à baisser la température de 2 degrés (75 ° C contre 77 ° C) et que ces chiffres prennent un peu plus de deux minutes à produire.

L’étranglement est toujours présent après les cinq premières minutes d’activité, donc la situation est pratiquement la même et forces pour dissiper ces températures, quoique passivement.

Problèmes avec votre USB-C, distributions incompatibles et logiciels moins optimisés

Raspberry Pi 4 a été la première version à arriver avec un port USB-C, mais aujourd’hui, nous savons que cela s’accompagne d’un problème de conception, déjà reconnu par la fondation.

Le défaut est causé par le inclusion d’un circuit de détection, ce qui fait que certains câbles USB-C ne sont pas compatibles avec l’appareil, car détecte un cordon d’alimentation en tant que périphérique audio.

Evidemment, cette panne ne peut pas être corrigée avec un firmware, mais plutôt nécessite une nouvelle version de la carte mère corriger physiquement l’échec. À cela, il faut ajouter les problèmes auxquels sont confrontés les développeurs et les utilisateurs, où dans de nombreux cas le logiciel n’est pas optimisé et les distributions ne sont pas vraiment prêtes à supporter les changements.

Comme on peut le voir, tout est vraiment vert pour le moment, donc l’option la plus judicieuse serait d’attendre que tous ces échecs soient résolus d’une manière ou d’une autre avant de se lancer dans l’achat d’un appareil qui existe déjà. il a un prix gonflé basé sur trois versions différentes.