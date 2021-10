Raisons pour lesquelles WhatsApp peut fermer un groupe et ce que vous pouvez faire si cela se produit | La technologie

Étant l’application la plus utilisée au monde pour communiquer, WhatsApp dispose de plusieurs de ses propres outils pour s’assurer que tout se passe comme il se doit, il est donc préférable de connaître les règles de l’application et ainsi d’éviter d’éventuelles interdictions.

Bien que nous utilisions tous WhatsApp quotidiennement, peut-être à toute heure, tous les utilisateurs ne savent pas ce qui peut ou ne peut pas être fait dans l’application. C’est logique, personne ne lit les contrats ou les licences d’utilisation.

Eh bien, la meilleure chose est que vous sachiez que WhatsApp a la capacité de mettre fin à des groupes. Oui, comme vous l’avez lu. Bien que le plus sûr soit que cela ne vous soit jamais arrivé, la société a le pouvoir de fermer les groupes toxiques (et nous ne faisons pas référence à ceux qui n’envoient que des audios).

Mais comment font-ils ? Étant donné que WhatsApp ne peut pas voir votre contenu en raison du cryptage de bout en bout, l’équipe de modération utilise une technologie avancée d’apprentissage automatique sur la base d’informations enregistrées provenant d’autres groupes toxiques.

WhatsApp ferme actuellement les groupes qui sont signalé plusieurs fois par différents utilisateurs ou groupes qui ont des informations suspectes, tels que les noms et descriptions de sujets illégaux : drogues, terrorisme, etc.

Lorsqu’un groupe est fermé, ses participants ne peuvent plus envoyer de messages ni lire l’historique des discussions. Ils ne peuvent pas non plus ouvrir les informations du groupe et lire la liste des autres participants.

Bien sûr, tout comme il les ferme, WhatsApp offre également la possibilité de contacter le service client au sein du groupe fermé pour pouvoir envoyer une demande de restauration.

Être administrateur d’un chat de groupe sur WhatsApp ou Telegram peut sembler simple, mais cela peut devenir une tâche compliquée en cas de crime.

Bien que cette étape soit plutôt lente et personne ne vous assure que cela fonctionnera. Bien que ce soit toujours une bonne option lorsqu’une erreur a été commise, car parfois l’entreprise ferme des groupes inoffensifs par erreur.

Le cryptage de bout en bout a ses bons côtés, comme la confidentialité, mais cela nous montre également l’envers de la médaille, puisque cette même vie privée ne permet pas un traçage efficace des personnes qui commettent réellement des crimes et utilisent des applications de messagerie pour organiser de tels crimes.