Raisons pour lesquelles Zion Moreno n’est pas apparu dans Control Z

in

Raisons pour lesquelles Zion Moreno n’apparaissait pas dans Control Z | Instagram

Comme vous pouvez le constater, l’actrice Zion Moreno n’est pas apparue dans la saison 2 de Contrôle Z et les fans se demandent la raison de son absence, car c’était sans doute l’un des plus attendus de la série, mais ce n’était pas le cas.

La deuxième saison de cette série de Netflix Il a fait sa première ce mercredi 4 août et la belle actrice expliquait dès fin 2020 la raison pour laquelle elle ne continuerait pas dedans.

A noter que le casting de la deuxième saison est composé de talents tels que : Ana Valeria Becerril, Michael Ronda, Yankel Stevan, Macarena García, Andrés Baida, Fiona Palomo, Patricio Gallardo, Samantha Acuña, Patricia Maqueo, Ana Sofía Gatica , Rocío Verdejo, Rodrigo Cachero, Xabiani Ponce de León et Iván Aragón.

Cela peut vous intéresser : Control Z : Zión Moreno, la belle actrice transgenre qui a impressionné dans la série

La vérité est qu’il a souligné que l’actrice Zión Moreno n’apparaissait pas dans ce deuxième volet, et depuis fin 2020, elle a partagé sur le réseau social Twitter que passer plus de temps avec sa famille était ce qui l’avait incitée à prendre cette décision.

Cette année, Control Z a changé ma vie. Ce fut une expérience unique pleine d’amour et de magie. Cependant, après beaucoup de réflexion, j’ai pris la décision personnelle de rester plus près de chez moi en ces temps incertains et donc, même si ça fait très mal, je ne reviendrai pas pour la deuxième saison”, a-t-il écrit à ses followers.

De plus, dans cette même publication, il a remercié Netflix de lui avoir permis de participer à la série et a même parlé d’Isabel, l’adolescente transgenre à qui il a donné vie lors de la première saison.

Je porterai toujours avec moi la force et la détermination d’Isabel. J’espère qu’un jour je pourrai être plus comme elle. À ceux d’entre vous qui ont regardé la série et qui l’ont reçue avec tant de soutien, je vous remercie chaleureusement. Nous ne serions pas dans cette situation sans vous. Je n’aurai jamais assez de mots pour vous remercier », a-t-il ajouté.

Cependant, malgré cette explication, certaines versions prétendent que son absence était en fait due à sa participation à la nouvelle version de Gossip Girl, puisque l’actrice Zión Moreno a donné vie à Luna La.

Il s’agit d’une version beaucoup plus actuelle du profil qu’avait autrefois la vieille amie de Serena Van der Woodsen, dans ce qui est l’une des luttes de pouvoir de l’Institut et dont les actes et les trahisons seront finalement balayés par l’inconnue Gossip Girl sur le populaire Blog.

Cela peut vous intéresser : Il s’agrandit ! South Park aura six nouvelles saisons

Il convient de mentionner que cette série est disponible sur la plateforme HBO depuis le 8 juillet, donc si vous ne l’avez pas encore vue, nous ne savons pas ce que vous attendez.

Selon la plateforme de streaming, cette fois Control Z est “beaucoup plus dangereux” et il y a “une nouvelle menace” qui va dévoiler tous les secrets de la communauté étudiante qui aura “Le vengeur” ​​de la mort, l’un des personnages emblématiques : Louis.

L’époque où le pire qui pouvait arriver était que vos secrets soient révélés à toute l’école est révolue depuis longtemps. La menacez-vous maintenant ? Le vengeur. Un personnage mystérieux qui cherche à venger la mort de Luis en terrorisant l’école. Tout ce que les étudiants veulent, c’est continuer leur vie et laisser derrière eux ce qui est arrivé au pirate informatique … mais The Avenger ne les laissera pas s’échapper si facilement », indique un communiqué.

Suivez-nous sur Google News, et cliquez sur notre étoile

Dans la bande-annonce de la deuxième saison, nous entendons un message qui excite les fans de la série “Cette année scolaire, les secrets ne sont pas la seule chose en jeu. Quelqu’un leur fera payer pour tous les problèmes qu’ils ont causés.”

A noter que Control Z est l’une des rares séries mexicaines produites pour Netflix et dès sa première saison elle s’est positionnée comme une série appréciée du public.

Il est dirigé par Alejandro Lozano et Bernardo de la Rosa; Il est créé par Carlos Quintanilla, Miguel García Moreno et Adriana Pelusi et est produit par Billy Rovzar, Fernando Rovzar, Alejandro Lozano et Erica Sánchez Su par Lemon Studios.