Raj Gokal : « Nous ne voulons pas tuer le magnifique Ethereum »

Le co-fondateur de Solana, Raj Gokal, a déclaré à Chris Burniske que le projet n’avait pas pour objectif de tuer Ethereum, ni une opportunité.

Concrètement, Raj Gokal a fait sa déclaration lors d’une discussion sur le réseau social Twitter avec Chris Burniske, co-fondateur de la société de capital-risque Placeholder.

Je sais que tu ne parles peut-être même pas de Solana. Et si c’est le cas, je m’en excuse. Mais je suis triste et déçu que chaque fois que quelque chose qui n’appartient pas à Ethereum, comme Solana, connaisse le succès ou fasse de grands changements dans la croissance, on dirait qu’ils font des changements contre les autres.

Selon CoinMarketCap, en termes de capitalisation boursière, Solana occupe actuellement la cinquième place du classement.

En fait, SOL a augmenté de 11,74 % au cours de l’année. Et maintenant, il se négocie à 230 $. De son côté, dans le même temps, Ethereum, a progressé de 931% et se négocie à 4 729 $.

Solana est-elle la « tueuse d’Ethereum » ?

Bref, Chris Burniske, qui a écrit que « malgré les belles paroles, les couteaux L1 sont complètement sortis. En crypto, en général, les gens veulent que leurs plus gros échanges gagnent.

« Cela influencera presque toutes les communications, alors ne prenez pas ce que vous voyez et entendez pour vrai. »

Malgré de jolies paroles, les couteaux L1 sont complètement sortis. En #crypto, généralement, les gens veulent que leurs plus gros sacs gagnent. Cela influencera presque toutes les communications, alors ne considérez pas ce que vous voyez et entendez comme la vérité. Tout le monde, y compris moi, est b (i) ased. – Chris Burniske (@cburniske) 9 novembre 2021

En réponse, Raj Gokal est intervenu en faisant remarquer: « Ce ne sont pas de jolis mots. Nous n’avons pas vraiment besoin de nous battre. Plus il y a de plateformes, mieux c’est. Les utilisateurs pourront les essayer et basculer entre eux, et le temps dira qui est le meilleur.

ce ne sont pas que de jolis mots, mec. ça n’a vraiment pas besoin d’être un combat. plus de paires de clés sont meilleures. les utilisateurs pourront changer au fur et à mesure que ces plates-formes se révèlent ou ne se révèlent pas au fil du temps. le TAM est tout humain avec un ordinateur et nous devrions tous essayer de les mettre sur le Web 3.0 – Raj Gokal (@rajgokal) 10 novembre 2021

En fait, nous devons tous promouvoir le Web 3.0. Vous pensez que nous essayons de tuer Ethereum. Mais tu ne peux pas le tuer, c’est impossible.

Soit dit en passant, Gokal a noté : « Couteaux sortis implique que nous essayons de tuer Ethereum. Ethereum ne peut pas être tué, c’est impossible. Et c’est déjà une belle force pour le bien dans le monde, autonomisant des millions et créant des milliards de richesse. Bitcoin est évidemment le même.

« À couteaux tirés » implique que nous essayons de tuer Ethereum. ethereum ne peut pas être tué, c’est impossible. et c’est déjà une belle force de bien dans le monde, autonomisant des millions et créant des milliards de richesse. Bitcoin est bien évidemment le même. arrête de le considérer comme un combat – Raj Gokal (@rajgokal) 10 novembre 2021

SOL mieux que ETH?

En particulier, souvent appelée « Ethereum Killer » par de nombreux analystes, Solana a bondi en 2021. Ce qui en fait la cinquième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière.

Grâce à son rebond, Solana peut se targuer d’une capitalisation boursière proche de 70 milliards de dollars.

En effet, les experts du marché voient plus d’avantages dans Solana que dans Ethereum, puisque le token numérique a un bon potentiel à moyen et long terme.

À cet égard, le milliardaire de FTX, Sam Bankman-Fried, affirme que Solana est meilleur qu’Ethereum. Puisqu’il s’agit de l’un des rares réseaux capables de gérer une adoption massive.

« Solana est l’une des rares chaînes de blocs publiques disponibles aujourd’hui à disposer d’une feuille de route vraiment plausible pour faire évoluer des millions de transactions par seconde. Comme vous le savez, des fractions de centime par transaction, ce qui est une échelle dont vous avez besoin pour cela. »

Cependant, il est trop tôt pour dire si Solana détrônera Ethereum. La deuxième plus grande crypto-monnaie a une capitalisation boursière de 550 milliards de dollars.

Conférence « Solana Breakpoint 2021 »

D’autre part, plus tôt cette semaine, la Fondation Solana a organisé la conférence « Solana Breakpoint 2021 » à Lisbonne, au Portugal. Avec des invités comme Gokal, le co-fondateur de Reddit Alexis Ohanian et le PDG de Circle Jeremy Allaire.

S’exprimant le premier jour de l’événement, Gokal a déclaré que l’écosystème Solana avait « explosé » en 2021 dans tous les « cas d’utilisation ».

Je termine avec cette citation de Pearl Buck : « Vous ne pouvez pas vous forcer à ressentir quelque chose que vous ne ressentez pas. Mais si vous pouvez vous forcer à faire le bien, malgré ce que vous ressentez.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport