Rajada de Lucescu contre ses joueurs avant Dinamo-Barça

30/10/2021

L’entraîneur du Dynamo Kiev, Mircea Lucescu, a critiqué l’attitude de ses joueurs lors du match de championnat contre Marioupol dans lequel ils ont finalement gagné 2-3, mais après avoir joué un match médiocre. Le Dinamo continue de mener le championnat avec 35 points, contre 32 pour le Shakhtar Donetsk.

Bien que l’équipe ukrainienne ait réaffirmé son leadership au classement après avoir surmonté le but initial contre, Lucescu était très contrarié car il a vu que ses joueurs ne maintenaient pas l’attitude appropriée contre un rival qui était clairement inférieur, et donc la victoire était compliquée. Dans une déclaration recueillie par le site Internet du club, Mircea Lucescu a expliqué : « Je suis très en colère contre les joueurs, avec l’équipe, parce que maintenant et lors du dernier match de la Coupe, les garçons ils se sont comportés comme des amateurs, pas des professionnels. Au lieu de marquer et de contrôler le jeu, comme ils auraient dû le faire, ils se sont détendus, ont joué comme ils voulaient, se sont recouverts de la couverture, tout le monde a voulu marquer, donc il y a eu une dépression nerveuse.»

Lucescu passera les comptes

Selon l’entraîneur du Dinamo, « ils auraient pu finir le match 1-5 ou 1-6, mais chacun a joué seul et souvent mal. Il y avait beaucoup d’égoïsme sur le terrain de la part de mes joueurs. C’est quelque chose que je n’ai pas aimé lors des deux derniers matchs avec Marioupol. Nous allons discuter de tout cela et gérer cette situation.« , a déclaré Lucescu, qui a ajouté: » Je ne suis pas satisfait des joueurs qui sont entrés en tant que remplaçants: au lieu d’ajouter quelque chose au jeu, ils sont également sortis sur le terrain détendus et nous n’avons pas joué le match.

Pourtant, lorsqu’on lui a demandé si cet assouplissement de la part des joueurs du Dinamo avait à voir avec le duel imminent de Ligue des champions contre le Barça, Lucescu a été exhaustif : « Ne pense pas. Chaque match a sa propre histoire, chaque match est important à sa manière. » Et il voulait valoriser les joueurs de Marioupol. « Je voudrais mentionner les joueurs de l’adversaire : ils sont techniques et rapides, ils ont un bel avenir et l’équipe a un bon entraîneur, c’était difficile pour nous. La qualité du jeu de l’adversaire était évidente. La seule chose qu’ils ne connaissent pas. J’ai de l’expérience.