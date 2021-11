Rajasthan : 10 morts dans une collision entre un pétrolier et un bus à Barmer ; Le PM Modi annonce des ex-gratia

La circulation sur la route a été perturbée en raison de la collision.

Au moins 10 personnes ont été tuées et 22 autres blessées après une collision frontale entre un camion et un bus dans le district de Barmer au Rajasthan. La police du district a déclaré que l’accident s’était produit près du village de Bhandiyawas sur la route nationale Barmer-Jodhpur. Le Premier ministre Narendra Modi a annoncé à titre gracieux les proches des personnes décédées ainsi que les personnes blessées. Alors que de nombreux rapports ont fait état de la mort de 12 personnes, une confirmation officielle est toujours attendue.

Exprimant son chagrin face à l’accident, le Premier ministre Modi a déclaré: «Il est triste que des personnes aient perdu la vie en raison d’une collision entre un bus et un camion-citerne sur l’autoroute Barmer-Jodhpur au Rajasthan. En cette heure de deuil, mes condoléances aux familles endeuillées. Je prie pour que les blessés se rétablissent rapidement.

Le Premier ministre a également déclaré qu’un ex-gratia de Rs. 2 lakh chacun du PMNRF seraient remis aux plus proches parents de ceux qui ont perdu la vie en raison de l’accident survenu sur l’autoroute Barmer-Jodhpur au Rajasthan. « Les blessés se verraient remettre Rs. 50 000 chacun », a déclaré le Premier ministre Modi.

Le ministre en chef du Rajasthan, Ashok Gehlot, s’est entretenu avec le collecteur du district de Barmer et lui a demandé d’assurer un traitement approprié aux blessés. « J’ai dirigé le collecteur du district de Barmer pour les mesures de secours et de sauvetage en cas d’accident entre un camion et un bus à Barmer. Un traitement du meilleur au meilleur sera assuré aux personnes blessées dans l’accident », a déclaré Gehlot.

हुई बस-ट्रक दुर्घटना के संबंध में जिला कलेक्टर, बाड़मेर से फोन पर वार्ता कर राहत-बचाव कार्यों के में निर्देशित किया का बेहतर से बेहतर इलाज सुनिश्चित किया जाएगा। – Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) 10 novembre 2021

पचपदरा में जोधपुर-बाड़मेर सड़क मार्ग पर ट्रेलर-बस में भिड़ंत के बाद आग लगने की दर्दनाक घटना की प्राप्त हुई है। यात्री इस दुर्घटना में घायल हुए है एवं कई झुलस गए है, सभी घायलों के अतिशिघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ।#Barmer #Jodhpur pic.twitter.com/Q9sMutJXFI – Gajendra Singh (@GajendraKhimsar) 10 novembre 2021

Les deux véhicules ont pris feu après la collision, laissant le bus complètement carbonisé.

