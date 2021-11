Rajasthan Bypolls Résultats 2021 Date et heure, pourcentage de vote, nom du candidat, résultats des élections par circonscription et plus

Les résultats enverront un message à travers l’État sur la performance du gouvernement, qui avait fait face à une menace majeure l’année dernière en raison de la rébellion de

Rajasthan Bypoll Résultats 2021 Dernières mises à jour : Les votes seront comptés mardi pour les élections partielles aux sièges de l’Assemblée de Vallabhnagar et de Dhariawad au Rajasthan, où le vote a eu lieu le 30 septembre. Le taux de participation final à Dhariawad (Pratapgarh) était de 69,38, tandis que le chiffre pour le siège de Vallabhnagar était de 71,45 %. . Dans les deux circonscriptions, 70,41 pour cent des votes ont été enregistrés.

Les sondages secondaires sont considérés comme une tétine pour le gouvernement du Congrès dirigé par Ashok Gehlot dans l’État.

Bien que le nombre de circonscriptions électorales ne soit pas crucial du point de vue de la stabilité du gouvernement, les résultats enverront un message à travers l’État sur les performances du gouvernement, qui avait fait face à une menace majeure l’année dernière en raison de la rébellion du député de l’époque. Le ministre en chef Sachin Pilot et 18 députés dirigés par lui.

Malgré une discorde palpable sur la question du leadership, Ashok Gehlot et son ancien adjoint Sachin Pilot ont projeté un visage uni en voyageant ensemble dans un hélicoptère avec le secrétaire général du Congrès en charge du Rajasthan Ajay Maken et le chef du Congrès de l’État Govind Singh Dotasra pour s’adresser aux rassemblements dans les deux les circonscriptions lors du dépôt des candidatures par les candidats des partis.

Les bypolls ont été rendus nécessaires en raison du décès du député du Congrès de Vallabhnagar, Gajendra Singh Shaktawat et du législateur BJP de Dhariawad, Gautam Lal Meena.

À Vallabhnagar, le parti au pouvoir du Congrès a donné un ticket à l’épouse de Gajendra Shaktawat, Preeti Shaktawat, tandis que le BJP a aligné Himmat Singh Jhala.

Le Congrès a aligné Nagraj Meena à Dhariawad contre le candidat du BJP Khet Singh Meena.

Dans la Chambre des 200 membres, le Congrès au pouvoir compte 106 députés, tandis que le BJP en a 71, le Rashtriya Loktantrik Party en a trois, le CPI(M) et le Bharatiya Tribal Party en ont deux chacun, le Rashtriya Lok Dal en a un et 13 sont indépendants législateurs. Deux sièges sont vacants sur lesquels les sondages ont été effectués.

